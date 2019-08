Ferrari vorne im Qualifying : „Was ein Chaos, was ein Chaos, was ein Chaos!“

„Was ein Chaos, was ein Chaos, was ein Chaos!“

Die Ferrari starten beim Formel-1-Rennen in Belgien von ganz vorne. Doch völlig begeistert sind weder Charles Leclerc noch Sebastian Vettel. Das liegt auch an der Wettervorhersage für den Sonntag.

Jubelnde Ferrari-Mechaniker? Waren in der laufenden Formel-1-Saison gar nicht mal so selten. Jedenfalls am Samstag nicht. Auf dem Circuit de Spa-Francorchamps war es wieder so weit. Charles Leclerc auf der Pole Position, Sebastian Vettel Zweiter, da kam Freude auf in Rot. Lewis Hamilton, der zwei Drittel der Rennen in dieser Saison gewonnen hat, acht von zwölf, startet von Platz drei, Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas fuhr die viertschnellste Zeit. Max Verstappen fuhr vor zehntausenden niederländischen Fans an der Strecke im Red Bull auf Platz fünf vor dem Rennen an diesem Sonntag (15.10 im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei RTL und Sky).

Die entscheidende Phase des Qualifyings führte zunächst zu einem Rückstau, der beinahe an jenen auf den Zufahrtsstraßen im Hohen Venn am Vormittag erinnerte. Alle Piloten versuchten, sich im Windschatten des Vordermanns zu positionieren und die Reifen auf die optimale Betriebstemperatur zu bringen. Multitasking in jedem Cockpit, was dazu führte, dass Hamilton um ein Haar mit Teamkollege Bottas kollidierte, und Vettel nach dem letzten vergeblichen Versuch, den Teamkollegen zu übertrumpfen, fluchte: „Was ein Chaos, was ein Chaos, was ein Chaos!“

0,748 Sekunden war Vettel langsamer als Leclerc, für den es nach Bahrein und Österreich die dritte Pole Position der Saison ist. Vettel war in Kanada der Qualifikationsschnellste. „Ich war zu nah am Vordermann und die Reifen waren nicht auf der richtigen Temperatur, das war eine Lose-lose-Situation“, sagte Vettel anschließend. Er war sich auf der Pressekonferenz nach dem Qualifying mit Hamilton einig, dass wenigstens in der Reifenfrage den Fahrern mehr Spielraum eingeräumt werden sollte: Beide plädierten für weniger temperatursensible Gummimischungen.

Auch bei Leclerc machte anschließend nicht den Eindruck, von schierer Begeisterung durchströmt zu werden. Das allerdings dürfte mit den Aussichten für den Sonntag zusammen hängen. Zum einen wird die Temperatur um wenigstens zehn Grad fallen, auf den Hochsommer folgt über Nacht der Frühherbst, der von Mercedes begrüßt werden dürfte. Zum anderen schrumpft der große Vorsprung, der sich aus dem Geschwindigkeitsüberschuss der Ferrari auf den langen Geraden erklärt, in den Rennsimulationen massiv zusammen. „Heute ist die Lücke groß“, sagte Leclerc anschließend, „aber das heißt nicht, dass sie morgen groß sein wird.“ So war es bislang stets, und zum Rennende am Sonntag gab es daher meist sehr lange Gesichter bei Ferrari und noch nicht einmal Siegerjubel in dieser Saison. Vettel gewann seinen letzten Grand Prix vor exakt einem Jahr – in Spa-Francorchamps.

Auch bei Red Bull rechnen sie sich gute Chancen aus, im Rennen mit Ferrari mithalten zu können, jedenfalls Verstappen. Sein neuer Teamkollege Alex Albon fuhr lediglich die vierzehntschnellste Zeit, weil er im zweiten Qualifikationsdurchgang seinen letzten Versuch nicht beenden konnte. Weil er mit der jüngsten Ausbaustufe des Honda-Aggregats unterwegs ist, wird ihm zudem eine Startplatzstrafe aufgebrummt – wie auch Nico Hülkenberg, der im Renault die zehntschnellste Zeit fuhr und etlichen anderen Fahrern.

Auch Mercedes hat seinen Fahrern neue Antriebseinheiten in ihre Rennwagen gesetzt. Im Falle Hamiltons wurde für die Mechaniker darüber hinaus eine Akkordsonderschicht von etwa zwei Stunden fällig, weil der Weltmeister sein Auto im letzten freien Training am Mittag nach einem Fahrfehler in die Streckenbegrenzung an der Les-Fagnes-Schikane gesetzt hatte. „Shit happens, ich bin auch nur menschlich, aber so etwas fühlt sich nie gut an“, sagte Hamilton, als er, durchaus zufrieden mit Startplatz drei angesichts der Umstände, den Unfall kommentierte.

Darüber hinaus sind zwei neue Mercedes-Aggregate in Kundenteams bereits durch Schäden ausgefallen: Nachdem am Freitag der Racing Point von Sergio Perez streikte, platzte zu Beginn des Qualifyings auch beim Williams des Polen Robert Kubica der Motor mit Stern. Ferrari hatte am Samstagvormittag bestätigt, dass die jüngste Ausbaustufe in Belgien nur bei den Kunden Alfa Romeo und Haas getestet werde, bevor sie am kommenden Wochenende in Monza auch für Vettel und Leclerc zur Verfügung steht. Der Italiener Giovinazzi blieb mit seinem Alfa Romeo im Qualifying ebenfalls mit Motorschaden liegen.