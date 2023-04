Erstmals fährt die Formel 1 in Baku nach einem neuen Format. Deswegen haben einige Piloten beim Qualifying am Freitag Probleme. Ganz vorne landet ein Ferrari. Doch der geschlagene Weltmeister lauert.

Baku-Hattrick für Charles Leclerc: Zum dritten Mal in Serie ist der Ferrari-Pilot beim Großen Preis von Aserbaidschan zur Pole Position gerast. Der Monegasse brauchte am Freitagabend 1:40,203 Minuten für die 6,003 Kilometer lange Runde und startet am Sonntag (13.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) vom ersten Platz.

Zweiter auf dem Baku City Circuit wurde Weltmeister Max Verstappen mit 0,188 Sekunden Rückstand vor Teamkollege Sergio Pérez, dem 0,292 Sekunden auf Leclerc fehlten. Carlos Sainz (Ferrari) wurde Vierter vor Mercedes-Pilot Lewis Hamilton und Fernando Alonso. (Aston Martin). Der Deutsche Nico Hülkenberg (Haas) wurde 17.

Dass der Kampf um die Pole Position bis zuletzt spannend sein würde, kündigte sich an, als Max Verstappen im ersten Anlauf des letzten Abschnitts eine Zeit von 1.40,445 Minuten setzte und Leclerc wenige Sekunden später exakt die gleiche Zeit für seine schnelle Runde benötigte. So wäre Verstappen ganz vorne gelandet, denn wer die Zeit zuerst erzielt hat, gewinnt. In seinem letzten Versuch verbesserte sich der Ferrari-Pilot dann aber entscheidend.

„Wir haben vorher gesagt, es wäre großartig vor Mercedes und Aston Martin zu landen, deswegen ist das eine schöne Überraschung“, sagte Charles Leclerc und freute sich, nach 2021 und 2022 zum dritten Mal die Pole Position in Baku erobert zu haben. „Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Red Bull im Rennen das schnellere Auto hat, es wird schwer, vor ihnen zu bleiben.“ Der geschlagene Weltmeister stieß ins gleiche Horn: „Wir wissen, dass wir im Rennen stark sind“, sagte Verstappen. „Wir dürfen aber keine Fehler machen, die passieren hier schnell.“

Wie wahr das ist, bewies der turbulente erste Abschnitt der Zeitenjagd, der nach nur sieben Minuten gestoppt wurde: Nyck de Vries (Alpha Tauri) krachte eingangs von Kurve 3 geradeaus in die Barriere, statt links abzubiegen. Offenbar versagten die Bremsen seines Dienstwagens. Der Niederländer entstieg dem Wrack unverletzt, löste mit seinem Crash aber eine 17-minütige Unterbrechung aus – der Bergekran rückte an, Streckenposten fegten die Piste und reparierten die Barriere.

Die Fahrer hatten zuvor nur wenig üben können auf dem anspruchsvollen Stadtkurs am Kaspischen Meer, weil erstmals ein neues Wochenendformat zum Einsatz kommt, das nur eine Stunde Training vorsieht, bevor die entscheidende Qualifikation stattfindet. Folglich rutschten einige der Piloten über die sechs Kilometer lange Strecke, suchten die Balance und ihren Rhythmus. Ferrari-Pilot Carlos Sainz etwa drehte eine Hochgeschwindigkeits-Pirouette, Max Verstappen klagte über die tiefstehende Sonne.

Der erste Abschnitt war zwei Minuten lang wieder im Gange, da wurde er abermals gestoppt, weil Pierre Gasly (Alpine) seitlich in die Mauer einschlug – ebenfalls in Kurve 3, an selber Stelle wie zuvor de Vries. „Ich konnte nicht bremsen“, funkte der Franzose an die Box, der ins Medical Car einstieg und davongefahren wurde. Nach elfminütiger Verzögerung ging es weiter, neben de Vries (20.) und Gasly (19.) war vorzeitig Schluss für die beiden Haas-Piloten Kevin Magnussen (18.) und Nico Hülkenberg (17.), sowie Zhou Guanyu (16.) im Alfa-Sauber.

Der zweite Abschnitt forderte ein prominentes Opfer: Mercedes-Pilot George Russell (11.) scheiterte, auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton schaffte es als Zehnter nur knapp ins Finale um die Pole Position. Die Malaise der Silberpfeile setzt sich damit fort. Neben Russell scheiterten auch Esteban Ocon (12., Alpine), Alex Albon (13., Williams), Valtteri Bottas (14., Alfa-Sauber) und Logan Sargeant (16., Williams).

Das Hauptrennen am Sonntag führt über 51 Runden (306 Kilometer). Zuvor steht am Samstag (15.30 MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky)) das Sprintrennen über 100 Kilometer an, die Qualifikation dafür findet wenige Stunden vorher statt. Im Vorjahr fuhr Red Bull in Baku einen Doppelerfolg ein, Max Verstappen gewann vor Sergio Pérez – beide Ferrari fielen mit technischen Problemen aus.