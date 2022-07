Formel 1 in Frankreich : Das nächste große Drama bei Ferrari

Nach dem Start von der Pole Position liegt Charles Leclerc beim Formel-1-Rennen in Frankreich vorne. Doch plötzlich schlägt er in den Reifenstapel ein. Der Frust ist groß. Max Verstappen siegt.

Wortreich beschreiben lässt sich der Zauber der Provence: erstklassiger Rosé, duftender Lavendel, farbenfrohe Märkte. Max Verstappen erlebte beim Großen Preis von Frankreich seine ganz persönliche Genussreise: brillanter Sieg in Le Castellet auf der Rennstrecke Paul Ricard, 25 wertvolle Meisterschaftspunkte und auf dem Podium ein kräftiger Schluck Champagner – so vergnügt sich ein Weltmeister.

Der Erfolg in Südfrankreich ist für den Meisterschaftsführenden der siebte Sieg in diesem Jahr – und sein 27. insgesamt, womit der Niederländer gleichzieht mit dem dreimaligen Champion Jackie Stewart. Besonders wertvoll wird der Triumph, weil Charles Leclerc, Verstappens ärgster Rivale, in Führung liegend die Kontrolle über seinen Ferrari verlor, in die Barriere einschlug und unverletzt ausschied – eine Nullnummer, die für den Monegassen und die Scuderia einen schweren Rückschlag bedeutet im Kampf um den Titel.

Vettel Elfter, Schumacher auf Platz 15

Lewis Hamilton im Mercedes wurde Zweiter, sein Teamkollege George Russell Dritter. Sebastian Vettel, dessen Zukunft in der Formel 1 weiter offen ist, belegte nach unauffälliger Fahrt im Aston Martin knapp hinter seinem Teamkollegen Lance Stroll Rang elf. Für Mick Schumacher, nach einem Missgeschick in der Qualifikation nur 17. in der Startaufstellung, reichte es zu Platz 15. Zuvor zweimal Weltmeisterschaftspunkte gesammelt, blieb der Haas-Pilot im Rennen zwar fehlerfrei, war in Frankreich aber langsamer unterwegs als Stallgefährte Kevin Magnussen, der ausschied. Nach gutem Start kollidierte Schumacher zur Rennmitte unverschuldet mit Zhou Guanyu im Alfa – und fand sich aussichtslos am Ende des Feldes wieder.

Zu Beginn des Grand Prix am Sonntagnachmittag zeigte das Thermometer 31 Grad Celsius an, auf mehr als 60 hatte sich der Asphalt aufgeheizt. Unter diesen Bedingungen kam es für die Piloten darauf an, auf der ohnehin reifenzehrenden Piste von Le Castellet sorgsam umzugehen mit den Pneus, wie es Red-Bull-Teamchef Christian Horner formulierte: „Es dreht sich alles um die Reifen, Reifen, Reifen“.

Leclerc wusste um die Vorteile der Konkurrenz im Renntrimm – und um deren erwartete Beschleunigung. Während der Monegasse in der Qualifikation auf der langen Geraden Tempo 333 erreichte, wurde Weltmeister Verstappen mit einer Höchstgeschwindigkeit von knapp 340 Kilometern pro Stunde gemessen. Im Rennen dann erwies sich der F1-75 jedoch als ebenbürtig mit dem RB18.

Ein findiges Windschattenmanöver hatte Leclerc am Samstag die 16. Pole Position seiner Karriere beschert. Stallgefährte Carlos Sainz, wegen eines Motorwechsels ans Ende des Feldes strafversetzt, fuhr auf dem zweiten Teil der Mistral-Geraden voraus und schleppte Leclerc durch den Wind. Das brachte 0,2 Sekunden Zeitersparnis ein – und in der Startaufstellung den Platz an der Sonne – vor Verstappen. Dass jedoch eine Pole Position keinen Sieg verspricht, musste Charles Leclerc in dieser Saison schon oft genug selbst erleben. Sechsmal hatte er zuvor in elf Rennen den ersten Startplatz erobert, diesen aber nur zweimal in einen Erfolg ummünzen können. Diese Malaise sollte sich in Le Castellet fortsetzen.

Hamilton startet exzellent

Am Start kam Leclerc zunächst besser weg als Verstappen, der sogar aufpassen musste, nicht vom exzellent reagierenden Hamilton überrascht zu werden, der an Sergio Perez im zweiten Red Bull auf Platz drei vorbeizog. In den ersten zehn Runden konnte Max Verstappen den vorausfahrenden Ferrari beharrlich unter Druck setzen. Formatfüllend tauchte der Red Bull auf in den Rückspiegeln des F1-75, durfte immer wieder das DRS-System aktivieren, also den Heckflügel aufklappen, um auf der langen Gerade schneller zu sein. Zu einer erfolgreichen Attacke reichte es aber nicht.