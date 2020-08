Aufruhr in Formel 1 : Bremst ein plötzlicher Eingriff Mercedes aus?

Wozu braucht Lewis Hamilton noch einen Rückspiegel? Die Konkurrenz scheint außer Sicht. Vor dem siebten Formel-1-Rennen der Saison an diesem Sonntag in Spa-Francorchamps (15.10 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei RTL und Sky) führt der Weltmeister die Fahrerwertung schon mit 37 Punkten vor Max Verstappen im Red Bull an. Hamilton ist in der Form seines Lebens, topfit, konzentriert, hungrig nach 88 Siegen. Der Mercedes war in fünf der vergangenen sechs Grand Prix nicht zu schlagen.

Nur in großer Hitze schmolz der Vorsprung dank der Kombination von Auto und Reifen ein einziges Mal dahin: in Silverstone. An diesem Wochenende kündigt sich das Ende des Sommers im Hohen Venn mit allenfalls 20 Grad Celsius an. Mercedes-Wetter. Jedenfalls ist das Weltmeisterteam am ehesten in der Lage, die Reifen auf kühlem Untergrund auf die beste Temperatur zu bringen. Anschließend geht es nach Monza, dann nach Mugello, über Russland, die Eifel im Oktober, Portugal, wieder Italien nach Istanbul.

Die meisten der noch ausstehenden elf Grand Prix, sieht man vom Finale in Bahrein (zwei Rennen) und Abu Dhabi (13. Dezember) ab, werden im europäischen Herbst gefahren. Dennoch entdeckt Hamilton beim Rückblick einen Punkt, der ihn zu Vorsicht mahnt. „Wenn man den Ausfall von Max im ersten Rennen berücksichtigt, dann wäre er nach Punkten nahe dran. Im Qualifying sind wir schneller. Im Rennen ist es enger. Red Bull ist noch im Titelrennen. Wir müssen da wachsam bleiben. Ich habe ein Auge drauf.“

Eine bestimmte Rücksicht gehört zur Taktik von Champions, so lange wie möglich vorne bleiben zu können. Ihre Skepsis soll den Motor des Gesamtbetriebs auf Touren halten. Und so arbeitet Mercedes rund um die Uhr an der Verbesserung des Silberpfeils. Dabei könnte das Weltmeisterteam in Belgien gelassen kreisen. In Spa zählt, was den Chefpiloten sowie den Boliden auszeichnet: Steuerkunst am Limit über eine Runde, Rennintelligenz, eine aerodynamische Effizienz und die Extrakraft im Heck.

Der Mercedes ist in der berühmten Kurve Eau Rouge samt der anschließenden langen Geraden mit einer Vollgaszeit von 25 Sekunden schnell, obwohl die Flügel steil genug im Wind stehen, um dem Auto auf der folgenden kurvigen Bergab-Passage viel Abtrieb zu bieten. Schnell auf der Geraden, schnell in den Kurven, das schaffen nur die Stärksten. Der Vorsprung vor der Konkurrenz ist im Corona-Jahr noch gewachsen. Wer soll Mercedes, Hamilton noch abfangen?

Max Verstappen. Jedenfalls ist das die Antwort von Red Bull. Sportdirektor Helmut Marko zögert keinen Moment, wenn er auf einen Vergleich zu Hamilton angesprochen wird. Der Österreicher zählt nicht die Siege, die Titel, er schaut auf die Zeiten und die Bedingungen, unter denen sie entstehen: „Ich denke, sie fahren auf einem Niveau.“ Verstappen sei der Einzige, der mit Mercedes mithalten könne. Alle anderen seien im Nirgendwo. Fehlt nur noch das Auto für ein packendes Generationen-Duell der Rennstrecke. „Wir geben nicht auf. Das ist die Mentalität dieses Teams“, sagt der 22 Jahre alte Niederländer. „Wir kämpfen bis zum Schluss. Ich glaube dran, dass wir es noch schaffen können.“ Am Freitag gelang ihm beim Training die Bestzeit.

Weil Red Bull rotiert? Zum Grand Prix in Spa ist der österreichische Rennstall mit neuen Teilen angereist zum Auftakt der Speedserie: In Spa, eine Woche später in Monza und Mitte September in Mugello fährt die Formel 1 auf sogenannten Powerstrecken, also auf Mercedes-Terrain. Gelingt der Anschluss im Ansatz, dann könnte sich Verstappens Hoffnung in Zuversicht verwandeln. Zumal das Rennen um die Führung in der Formel 1 2020 wie selten zuvor schon die Hackordnung in der folgenden Saison bestimmen könnte. Für 2021 dürfen die Autos, darauf einigten sich die Teams wegen der Corona-Einschränkungen, kaum verändert werden. Wer heute schnell ist, wird es auch morgen sein. Vor allem Mercedes mit „diesem großartigen Paket“, wie Red Bulls Teamchef Christian Horner am Freitag zugab: „Sie haben im Winter einen sehr, sehr guten Job gemacht.“

Die Aussicht auf die Betonierung der Hierarchie hat die Strategen der Formel 1 offenbar überzeugt einzugreifen. Zumindest glaubt Teamchef Toto Wolff, der Internationale Automobil-Verband (Fia) versuche, seinen Rennstall mit dem Verbot des „Partymodus“ unter anderem im Qualifikationstraining zu bremsen. Quasi auf Knopfdruck stehen den Fahrern kurzfristig – je nach Antriebshersteller – deutlich mehr PS zur Verfügung.

Damit wird vom Rennen in Monza an Schluss sein. Die Fia begründet ihre jüngste Direktive unter anderem mit einer nicht ganz frischen Selbsterkenntnis: Überforderung. Sie könne angesichts der komplexen Technik die Legalität nicht kontrollieren. Prompt ändert sie im laufenden Wettbewerb die Spielregeln. Ein Sakrileg im ernsten Sport, der von einem unantastbaren Wettbewerbsgeist lebt.

Es gab genügend schlechte Erfahrungen mit Versuchen, in anderen Rennserien die Leistungsfähigkeit unter den Teilnehmern zu balancieren, frei nach einem unsportlichen Motto: Jeder sollte mal gewinnen. Im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fürchtet Wolff um die „Wertigkeit des Sports“. Die bislang langsamere Konkurrenz scheint großzügiger. „Wir glauben“, sagt Red Bulls Sportchef Marko, „dass wir mit dem Wegfall der Quali-Modi für das gesamte Wochenende besser dastehen werden.“