Wirbel in der Formel 1 : „Ich hätte vor Schmerzen schreien können“

Man konnte es sehen und hören. Immer wenn die Formel- 1-Autos mit 340 Kilometern pro Stunde über die 2,2 Kilometer lange Zielgerade des Baku City Circuit fegten, schaukelten sie ab einer bestimmten Geschwindigkeit in hoher Frequenz auf und ab. Helm samt Kopf des Fahrers hüpften als wäre der Pilot auf einer Rüttelpiste unterwegs. Das Bordmikrofon übertrug ein stakkatoartiges, dumpfes Geräusch, das immer lauter wurde. Ausgelöst wurde es durch das Aufschlagen des Rennwagens auf der Straße.

Die Achterbahnfahrt hatte nur noch bedingt mit dem aerodynamischen Phänomen zu tun, das die neue Fahrzeuggeneration in den ersten Rennen bei hohen Geschwindigkeiten durch An- und Absaugen in ein unkontrollierbares Schaukeln versetzte. Das haben die meisten Teams vor dem Großen Preis von Kanada am Sonntag (20.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) mittlerweile einigermaßen im Griff. Deshalb ist die Versuchung größer geworden, die Autos noch tieferzulegen.