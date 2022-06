„Erstklassige Persönlichkeit“ : Bernie Ecclestone schwärmt von Wladimir Putin

Aktualisiert am

Wladimir Putin (l.) 2018 mit Bernie Ecclestone beim Grand Prix von Russland Bild: picture alliance/dpa

Bernie Ecclestone lobt den russischen Präsidenten Wladimir Putin in den höchsten Tönen. Im britischen Fernsehen erklärt der frühere Formel-1-Chef, wer aus seiner Sicht Schuld hat am Krieg in der Ukraine.