Audi macht Einstieg offiziell : „Wir starten 2026 in der Formel 1“

Kurz vor dem Großen Preis von Belgien bestätigt der Autobauer die Spekulationen um den Einstieg. Offen ist noch, mit welchem Rennstall Audi in der Formel 1 zusammenarbeiten will.

Nun ist es offiziell: Audi steigt zur Saison 2026 in die Formel 1 ein. Das gaben Audi-Vorstand Markus Duesmann, Formel-1-Chef Stefano Domenicali und Mohammed Ben Sulayem, Präsident des Internationalen Automobil-Verbands FIA, am Freitag in Spa-Francorchamps bekannt, kurz vor dem Großen Preis von Belgien an diesem Sonntag (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky).

Sönke Sievers Stellvertretender Ressortleiter für Sport Online. Folgen Ich folge

„Es ist wahrhaft ein ganz besonderer Moment: Wir starten 2026 in der Formel 1“, sagte Audi-Chef Markus Duesmann: „Audi hat sich offiziell als Motorenlieferant eingeschrieben.“ Formel-1-Chef Stefano Domenicali freute sich über „einen großartigen Tag für den Sport“. Mit welchem Rennstall Audi in der Formel 1 zusammenarbeiten will, gab der Autobauer zunächst nicht bekannt. „Das haben wir noch nicht entschieden“, sagte Duesmann. In einer offiziellen Audi-Mitteilung hieß es, eine entsprechende Entscheidung werde man bis zum Jahresende kommunizieren.

Ein komplett neues Team aufzubauen, schloss Audi-Entwicklungschef Oliver Hoffmann aus. Als wahrscheinlich gilt, dass die Ingolstädter Anteile von Sauber Motorsport kaufen. Die Schweizer Mannschaft, seit 1993 in der Formel 1, fährt derzeit unter dem Namen Alfa Romeo und bezieht seine Motoren von Ferrari. Kolportiert wird, dass Audi schrittweise 75 Prozent des Rennstalls übernimmt. Zuvor waren Gespräche über eine Zusammenarbeit mit McLaren-Racing und Aston Martin erfolglos verlaufen.

Mehr zum Thema 1/

Ermöglicht wurde der Einstieg durch das neue Motorenregelwerk, dass die FIA in der vergangenen Woche verkündet hatte. Dadurch sollen die Motoren einfacher, billiger und umweltschonender werden – das macht die Königsklasse für die Autobauer attraktiver. Audi will den Antriebsstrang für seinen Boliden im bayerischen Neuburg bauen. Das Chassis soll dem Vernehmen nach weiter im schweizerischen Hinwil entwickelt werden, dem Stammsitz von Sauber.