Die Scuderia bereitet sich auf Großes vor. Piazza Duomo, Milano, Mittwochnachmittag um vier, festa di compleanno. 90 Jahre Scuderia Ferrari, 90 Jahre Gran Premio d’Italia. Aber vorher gibt es diesen Großen Preis von Belgien im dunklen Tann des Hohen Venn. Bereitet die Scuderia hier auch Großes vor? Zweimal Bestzeit am Freitag, Sebastian Vettel (im Bild) vor Charles Leclerc am Vormittag, Leclerc vor Vettel am Nachmittag. Noch am Donnerstag hatte Vettel mit Verweis auf die Schmach von Ungarn (eine Minute Rückstand) jeden Antrag einer Favoritenstellung für dieses Rennen zurückgewiesen. Außerdem schien Ferrari schon etliche Male in dieser Saison am Freitag stark – doch wurde in Qualifying oder, meistens aber und Rennen abgehängt. Und doch: auf dem sieben Kilometer und vier Zentimeter langen Circuit de Spa-Francorchamps läuft der Ferrari. Vergangenes Jahr siegte Vettel. Seither nicht mehr.