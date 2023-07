Aktualisiert am

Nach dem Eklat bei der Fecht-WM meldet sich Thomas Bach bei der disqualifizierten Ukrainerin Charlan. In einem persönlichen Schreiben, das der F.A.Z. vorliegt, gibt der IOC-Präsident ein erstaunliches Versprechen ab.

Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, hat der am Donnerstag bei der Weltmeisterschaft der Fechterinnen disqualifizierten Ukrainerin Olha Charlan einen Olympiastartplatz garantiert. Das geht aus einem per Mail versandten persönlichen Schreiben Bachs an Charlan vom Freitag hervor, das der F.A.Z. vorliegt.

Darin drückt Bach der Ukrainerin, die am Donnerstag disqualifiziert worden war, weil sie ihrer russischen Gegnerin den sogenannten „Fechtergruß“ mit dem Säbel dargeboten, aber nicht die Hand geschüttelt hatte, sein Mitgefühl angesichts des „Kriegs gegen Dein Land und des Leidens der Menschen in der Ukraine“ aus.

„Angesichts Deiner einzigartigen Situation, wird Dir das Internationale Olympische Komitee einen zusätzlichen Quotenplatz einräumen für die Olympischen Spiele Paris 2024, sofern Du Dich in der Zwischenzeit nicht qualifizieren kannst. Wir machen diese einzigartige Ausnahme auch, weil die andauernden Prozeduren Dir keinesfalls die Qualifikationspunkte zurückbringen werden, die Du wegen Deiner Disqualifikation verpasst“, heißt es in dem Schreiben. „Selbstverständlich“ müsse Olha Charlan alle weiteren Kriterien „wie jeder andere Sportler“ erfüllen, um an Olympia teilzunehmen.

Charlan war am Donnerstag durch den Internationalen Fechtverband nach ihrem Sieg gegen die Russin Anna Smirnowa disqualifiziert worden, nachdem diese demonstrativ ein Händeschütteln eingefordert hatte, das in den Regeln vorgesehen ist, aber während der Coronapandemie durch den „Fechtergruß“ ersetzt worden war. Das Vorgehen des Verbandes hatte weithin für Empörung gesorgt.

Charlan darf offenbar im Team starten

Olha Charlan hatte dem FIE-Präsidenten Emmanuel Katsiadakis Wortbruch vorgeworfen. Dieser, so die Ukrainerin, habe ihr zugesagt, dass sie für ihr angekündigtes Vorgehen nicht disqualifiziert werde. Zudem sagte sie in einem Instagram-Video, „niemand kann zum Frieden gezwungen werden. Sie werde sich nicht zum Händeschütteln zwingen lassen. Das IOC hatte die Weltverbände aufgefordert, russische Sportler trotz des Krieges gegen die Ukraine als sogenannte „individuelle neutrale Athleten“ wieder zuzulassen.

Das Geschehen vom Donnerstag war vielfach als vorhersehbar angesehen worden. So hatte der Deutsche Fechter-Bund in einer Stellungnahme am Freitag die FIE scharf kritisiert. Zugleich wiesen „die jetzigen IOC-Empfehlungen und deren Umsetzung weiterhin deutliche Lücken“ auf. Sie seien „keine wirkliche Hilfestellung“ für die Verbände.

Unterdessen geht aus der am Freitagnachmittag veröffentlichten Meldeliste der FIE für den Mannschaftswettbewerb am Samstag hervor, dass Olha Charlan für das ukrainische Team antreten darf. Ob die am Donnerstag ausgesprochene Schwarze Karte und ihre Disqualifikation aufgehoben wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.