Denk ich an Sport (35) : „Ich falle auf“

Rainer Schmidt ist evangelischer Theologe und arbeitet seit 2015 freiberuflich als Referent, Moderator und Kabarettist. Als Tischtennisspieler hat der 55-Jährige mehrmals an Paralympischen Spielen teilgenommen und Gold im Einzel und mit der Mannschaft gewonnen. Ihm fehlen von Geburt an beide Unterarme, auch sein rechtes Bein ist verkürzt. Sein Beitrag zur Serie „Denk ich an Sport“ wurde von Jannik Waidner aufgezeichnet.

Wenn ich an Sport denke, denke ich erst einmal an alles, was mit einem Ball zu tun hat, aber vor allem an Tischtennis. Und an ein großes Glückserlebnis als ich zwölf war. Wir waren im Urlaub in einem Bauerndorf in Österreich, in dem es eine Tischtennisplatte gab. Da habe ich mich ausprobiert und bin gescheitert. Ich kam nicht an die Bälle dran und es war extrem anstrengend, den Schläger zu halten. Dann hatte ich sehr großes Glück, dass ein anderer Urlaubsgast auf die Idee kam, man könne mir einen Schläger an den Arm binden. Er hat Holzstückchen und Schaumstoff verwendet und das festgewickelt. Der Unterschied war nach zwei Tagen dermaßen groß, dass es für mich ein riesiges Erfolgserlebnis war. Ich konnte mitspielen.