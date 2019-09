Denk ich an Sport (14) : „Der Zauber geht verloren“

Ilija Trojanow, 1965 in Sofia geboren, floh mit seiner Familie 1971 über das damalige Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo die Trojanows politisches Asyl erhielten. 1972 zog die Familie weiter nach Kenia, wo sein Vater als Ingenieur arbeitete. Trojanow lebte bis 1984 in Nairobi, besuchte die Deutsche Schule und legte sein Abitur ab. Seither lebte er in Paris, München, Bombay, Kapstadt, Mainz und Wien. Er arbeitet als Schriftsteller, Übersetzer und Verleger und erhielt verschiedene Literaturpreise. In „Meine Olympiade“ präsentierte er 2016 als Amateursportler ungewöhnliche Einblicke in Disziplinen wie Stabhochsprung, Bogenschießen oder Geräteturnen. Sein Beitrag zur Serie „Denk ich an Sport“ wurde aufgezeichnet von F.A.Z.-Sportredakteur Christoph Becker.

Ich bin in einem englischen Internat in Kenia zur Schule gegangen, fünf Jahre lang, in einem sehr prägenden Alter, von sieben bis zwölf. Dort wurde der alte Renaissancegedanke konsequent durchgezogen: Jeden Morgen Unterricht, am Nachmittag Sport, abends Schach, boy scouts, solche Dinge. Ohne dass ich es reflektiert hätte, ist mir Sport allein als etwas Abnormales vorgekommen. Ich fand es schön, sich im Unterricht auf das Training am Nachmittag zu freuen. Dann habe ich mich gefreut, am Abend meinen Roman weiterzulesen. Und während ich das tat, habe ich mich auf den Geschichtsunterricht am nächsten Tag gefreut. Seitdem halte ich jede einseitige Lebenstätigkeit für nicht erstrebenswert.