Denk ich an Sport (31) : „Ich bin eine Adrenalin-Maus“

Lena Meyer-Landrut ist nicht nur auf der Bühne sportlich unterwegs. Seit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest 2010 hat sie fünf Studioalben aufgenommen. Zuletzt wurde ihr neuestes „Only Love, L“ als „More Love Edition“ aufgelegt. In diesem Jahr geht sie auf Deutschland-Tour. Ihr Beitrag zur Serie „Denk ich an Sport“ wurde aufgezeichnet von F.A.Z.-Volontärin Theresa Weiß.

Denk ich an Sport, denk ich an Ausgleich und Zeit für mich. Sport ist mein Moment, eine Stunde einfach ich. Kein Handy, kein Job, keine Gedanken. Ich mache den Flugmodus an, bin zwei Stunden offline. Einmal runterkommen.