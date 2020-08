Denk ich an Sport (36) : „Merckx, Indurain – und Ullrich“

Hennes Roth, 70, war über Jahrzehnte einer der profiliertesten Radsport-Fotografen Europas. Er fotografierte allen große Rennen, darunter rund 200 Weltmeisterschaften (Straße, Cross und Bahn). Die Tour de France hat er seit 1980 begleitet. Unter anderem gewann er den Sven-Simon-Preis für das „Sportfoto des Jahres“. Seit 2015 in Rente, fotografiert Roth heute „noch ein bisschen Radsport in Deutschland“. Sein Archiv umfasst rund 900.000 digitalisierte Bilder, plus zwei Zimmer voller Dias und Negative in seinem Haus in Pulheim. Sein Beitrag zur Serie „Denk ich an Sport“ wurde von Michael Eder aufgezeichnet.

Denk ich an Sport, denk ich an Radfahren. An die Fahrer, die so besonders sind, besonders sein müssen, denn das ist ein harter Sport, der geht nur mit einer Menge Herz. Klar, Idioten gibt es überall, aber die meisten Radprofis sind freundlich, zuvorkommend, man kann mit ihnen reden, ganz normal. Ich habe auch viel Eishockey fotografiert. Eishockeyspieler sind ähnliche Typen. Hans Zach, der legendäre Trainer, ist auch viel Rad gefahren.