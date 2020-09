Denk ich an Sport (37) : „Erdogan rief: Football, football!“

Wolfgang Schüssel wurde 1945 in Wien geboren. Er studierte Rechtswissenschaften und wurde danach Politiker. Von 2000 bis 2007 war er österreichischer Bundeskanzler. Schüssel ist verheiratet, Vater einer Tochter und eines Sohnes. Neben der Politik gilt seine Leidenschaft der Kunst, der Musik und dem Fußball. Zuletzt ist sein Buch „Was. Mut. Macht.“ (Ecowin Verlag, 420 Seiten, 26 Euro) erschienen. Sein Beitrag zur Serie „Denk ich an Sport“ wurde von F.A.Z.-Redakteur Michael Wittershagen aufgezeichnet.

Denk ich an Sport, dann denke ich an: „mens sana in corpore sano“ – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Ich bin Humanist, in Wien habe ich das Schottengymnasium besucht und bei den Benediktinern Latein und Griechisch gelernt. Wer geistig frisch und fit bleiben will, der muss auf seinen Körper hören und auf ihn achten. Ich bin nicht mehr der Jüngste, bin heuer auch schon 75, aber ich spiele immer noch gern Fußball. Wir haben ein Hobbyteam, das jeden Samstagvormittag gegeneinander antritt. Wir treffen uns auf der Marswiese im Westen Wiens – seit mehr als dreißig Jahren.