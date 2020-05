Denk ich an Sport (33) : „Wer hart trainiert, kann auch hart denken“

Sophia Saller ist eine frühere Triathletin, sie wurde U-23-Weltmeisterin. Hier erzählt sie vom Kampf um die Spitze, das Leben, das so viel mehr ist als nur Sport, und ihre Promotion in Mathematik in Oxford.

Sophia Saller ist in München geboren. Als sie 14 war, zog ihre Familie nach London, wo sie mit 17 auf der Deutschen Schule ihr Abitur mit dem Notendurchschnitt 1,0 ablegte. Parallel zu ihrer Karriere als Triathletin – 2014 wurde sie U-23-Weltmeisterin – studierte sie in Oxford Mathematik. Ihren Master-Abschluss mit Auszeichnung („first-class honours“) bekam sie mit 21. Im Anschluss begann sie an der Universität Oxford ihre Dissertation in Kombinatorik. Seit dem vergangenen Jahr ist sie promovierte Mathematikerin. Ihr Beitrag zur Serie „Denk ich an Sport“ wurde aufgezeichnet von Michael Eder.

Denk ich an Sport, dann denk ich daran, wie viel ich durch ihn gelernt habe. Über mich selbst. Meinen Körper. Meine Grenzen. Ich habe gelernt, dass ich nicht immer alles unter Kontrolle habe. Ich habe gelernt, die Dinge, die ich kontrollieren kann, so gut es geht zu kontrollieren.