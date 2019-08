Denk ich an Sport (11) : „Wenn ich laufe, geht es mir gut“

Michael Michalsky zählt zu den bedeutendsten Modedesignern der Republik. Der Zweiundfünfzigjährige wuchs in Rümpel in Schleswig-Holstein auf, legte sein Abitur in Bad Oldesloe ab und ging danach nach London, um am College of Fashion zu studieren. Später arbeitete er unter anderem als Creative Director für den Sportartikelhersteller Adidas und die Luxusmarke MCM. 2006 gründete er sein eigenes Mode- und Lifestyle-Unternehmen Michalsky mit Sitz in Berlin. 2016 rückte er zudem in die Jury von „Germany’s Next Topmodel“. Sein Beitrag zur Serie „Denk ich an Sport“ wurde aufgezeichnet von F.A.Z.-Sportredakteur Michael Wittershagen.

In jeder Klasse gibt es einen Typ, der im Sportunterricht immer als Letzter in eine Mannschaft gewählt wird. Ich war einer von denen – und empfand es nicht einmal als Strafe. Im Gegenteil: Ich habe immer gehofft, dass mich niemand wählen würde. Bis ich dran kam, habe ich einfach mit den Mädchen gequatscht. Ich hatte wirklich überhaupt keine Lust auf Sport, das hat mich einfach nicht interessiert. Die Kunst war es, die mich faszinierte. Kreative Sachen, an denen ich mich versuchen konnte. Andere waren im Fußballverein, ich bin oft in Museen gegangen, habe viel gelesen und thematisch alles aufgesogen, was mit Mode und Kunst zu tun hatte. Andere Jungs in meinem Alter haben sich für Fußball interessiert. Für mich und alle anderen in meinem Umfeld war aber klar, dass Fußball nichts für mich ist. Ich war schon immer ein sehr individueller Typ, mich hat es fasziniert, anders zu sein als andere Leute.