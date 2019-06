FAZ Plus Artikel Denk ich an Sport (2) :

Der Schauspieler und Entertainer Harald Schmidt, 61 Jahre alt, konzentriert sich seit seinem Abschied vom Late-Night-Fernsehen auf die Pflege seiner Uneitelkeit. Den Einbau von Kloschüsseln als Gebiss lehnt er dabei ebenso ab wie übertriebene sportliche Betätigungen. Sein Beitrag zur Serie „Denk ich an Sport“ wurde aufgezeichnet von F.A.Z.-Volontär Kai Spanke.

Denk ich an Sport, denk ich an die schlimmsten Demütigungen meiner Kindheit und Jugend. Ich war ’ne komplette Null, trotzdem allerdings eine Zeitlang im Turnverein: Da habe ich Erinnerungen an grauenhafte Abende in Sporthallen, an den Geruch von Mattenlagern, Schweiß und Gummi. Und ich wusste immer, dass ich die Matte eigentlich gar nicht brauchen würde, weil ich die Übung nicht konnte. Schlimm.