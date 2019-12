Darts-WM : Weltmeister van Gerwen und Price erreichen Halbfinale

Aktualisiert am

Michael van Gerwen hat bei der Darts-WM in London das Halbfinale erreicht. Er schlug den litauischen Außenseiter Darius Labanauskas mit 5:2. Der vierte WM-Titel ist für ihn in greifbarer Nähe.

Michael van Gerwen reagiert nach dem Spiel. Der Niederländer schlug am Sonntagabend den litauischen Außenseiter Labanauskas mit 5:2. Bild: dpa

Das Traumfinale bei der Darts-WM zwischen Michael van Gerwen und Gerwyn Price ist weiter möglich. Der Weltranglistenerste van Gerwen hat erwartungsgemäß das Halbfinale in London erreicht und ist weiter auf Kurs zu seinem vierten WM-Titel.

Der 30 Jahre alte Niederländer schlug am Sonntagabend den litauischen Außenseiter Darius Labanauskas mit 5:2 und trifft nun am Montag (ab 20.00 Uhr) auf den aufstrebenden Engländer Nathan Aspinall. Labanauskas war der Überraschungsmann des Turniers und bezwang unter anderem Deutschlands Nummer eins Max Hopp in Runde drei mit 4:2.

Auch Ex-Rugby-Profi Price meisterte seine Viertelfinal-Hürde souverän. Er schlug den englischen BDO-Weltmeister Glen Durrant dank eines starken Auftritts deutlich mit 5:1. Nach den beiden Halbfinals am Montag findet schon an Neujahr das Endspiel im „Ally Pally“ statt.