Probleme beim BVB : Borussia Dortmund, ganz schön ramponiert

Der BVB verliert sein Ziel immer häufiger aus den Augen. Und nun droht das Revierderby – ein gefährliches Spiel mit bedrohlichen Risiken und Nebenwirkungen für Trainer Favre. Was läuft schief in Dortmund?

Mats Hummels, der den Intellekt besitzt, sich dialektisch zu äußern, beschrieb die Dortmunder Crux zwischen Wunschvorstellung und Realität besonders anschaulich: „Das war bis zur 80. Minute ein typisches 0:0-Spiel, das eben nicht 0:0 stand.“ Sondern 1:0 für Inter Mailand, weil Nationalspieler Nico Schulz in der 22. Minute anders als seine Abwehrkollegen nicht den einen Schritt nach vorn gemacht hatte, als der argentinische Stürmer Martínez durch einen langen Ball des niederländischen Innenverteidigers de Vrij freigespielt worden war.

Der anschließende Torschuss galt, weil Schulz das Abseits aufgehoben und damit die Dortmunder Vorsichtsstrategie durchkreuzt hatte. Dass Hummels nach der 0:2-Niederlage, die ein Kontertreffer von Candreva besiegelte, gleichwohl davon sprach, „dass wir es heute eigentlich geschafft haben, Inter seine Waffen zu nehmen“, führte indes an dem, was zählte, weit vorbei. Im Giuseppe-Meazza-Stadion ging es, auch wenn über weite Strecken etwas anderes suggeriert wurde, nicht allein um die Erfüllung eines Matchplans, sondern eher um die angemessene Reaktion auf einen unvorhersehbaren Augenblick. Die aber blieb aus, da der BVB bei seiner ersten Niederlage in dieser Champions-League-Runde nicht in der Lage war, verlorenes Terrain zurückzuerobern.