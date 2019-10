Formel 1 in Mexiko : Bottas-Unfall bremst die schnellsten Runden

Ein Unfall von Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat die Qualifikation zum Großen Preis von Mexiko entschieden. Der Finne verlor in der letzten Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass die schnellsten Runden der ihm nachfolgenden Fahrzeuge das Klassement nicht mehr veränderten. Damit startet Max Verstappen im Red Bull von der Pole Position, neben ihm nimmt Charles Leclerc im Ferrari das Rennen auf. Sebastian Vettel fuhr auf Platz drei, vor Lewis Hamilton im Mercedes. Fünfter wurde Alex Albon im zweiten Red Bull, vor Bottas, der dem Mercedes-Wrack leicht humpelnd entstieg. Er suchte anschließend die Streckenambulanz auf, wo keine Verletzungen entdeckt wurden. Verstappen stellte in 1:14,758 einen neuen Streckenrekord auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez auf – allerdings, als Bottas schon verunglückt war und gelbe Flaggen geschwenkt wurden.

„Ich habe gesehen, dass Valtteri gecrasht ist“, sagte Verstappen anschließend. Auf Nachfrage, ob er deshalb abgebremst habe, sagte der Niederländer: „Sah nicht so aus, oder? Nein.“ Vettel sagte, er sei durch die gelben Flaggen an einer schnelleren Runde gehindert worden. Red-Bull-Teamchef Christian Horner sagte dem Sender „Sky“, er glaube, die Flaggen seien erst geschwenkt worden, als Verstappen über die Ziellinie gekommen sei – da hatte Vettel allerdings seinen Versuch längst abgebrochen.

Verstappen, Sieger des Großen Preis von Mexiko in den vergangenen beiden Jahren, hatte im letzten Qualifikationsabschnitt bereits beim ersten Umlauf die schnellste Zeit gesetzt, er hätte die Pole Position also auch behalten, wenn er keinen Streckenrekord in den letzten Sekunden des Qualifyings gefahren wäre. „Allen Fahrern ist klar, dass gebremst werden muss, wenn gelb geschwenkt wird“, sagte Leclerc anschließend. Verstappen sagte, ihm sei das auch klar. Und klang danach beinahe, als wolle er die Rennkommissare herausfordern: „Dann sollen sie die Runde eben streichen. Ich bin trotzdem auf eins. Wir wissen, was wir tun. Sonst wären wir nicht in der Formel 1.“ Der Internationale Automobilverband Fia leitete keine Untersuchung ein – mit der Begründung, Verstappen sei auf den letzten Metern eben doch minimal vom Gas gegangen. Erheblich verlangsamt wurde Verstappens Fahrt dadurch allerdings kaum: niemand war am Samstag im letzten Streckenabschnitt schneller unterwegs als der Niederländer auf dieser letzten Runde. Mehr als zwei Stunden nach Qualifikationsende, um zehn nach vier Ortszeit, wurde der schnellste Mann des Mittags doch von den Stewards einbestellt – wegen des Verdachts, unter gelben Flaggen nicht gebremst zu haben. So wie Verstappen selbst es auch in der Pressekonferenz gesagt hatte.

Unklar war zunächst, ob Reparaturen eine Strafversetzung nach sich ziehen würden. Das könnte entscheidenden Einfluss auf die endgültige Entscheidung der Weltmeisterschaft haben. Teamkollege Hamilton muss 14 Punkte mehr als Bottas einfahren, um schon in Mexiko Weltmeister zu werden. Ein Teamsprecher teilte eine Dreiviertelstunde nach dem Unfall mit, das Fahrzeug sei „erheblich beschädigt“, es werde untersucht, „was genau getan werden muss, um es ins Rennen schicken zu können“.

Entscheidend für den Rennverlauf wird die Frage sein, wie lange die Piloten mit den Reifen auskommen werden, die auf Grund der rutschigen Piste erheblich schneller verschleißen als auf anderen Strecken. Zudem ist für die Nacht in Mexiko-Stadt neuerlicher Regen angekündigt, so dass der Kurs zwischen Qualifying und Rennen wieder an Haftung verliert. „Ziemlich nutzlos“ seien die Reifen, die Abnutzung „immens“, hatte Hamilton nach dem freien Training am Freitag gesagt. Alle Toppiloten gehen auf der mittelharten Reifenmischung ins Rennen und hoffen so, einen sehr frühen Stopp vermeiden zu können. „Wir werden sehen, wer sich traut, am längsten draußen zu bleiben“, sagte Vettel nach dem Qualifying.