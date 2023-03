Eine Botschaft wollte Kevin-Prince Boateng noch loswerden. „Ich möchte eine Sache kurz sagen, weil ich gehört habe, dass es gerade einen Shitstorm gibt gegen Niederlechner, weil er auf der Bank saß und am Telefon war“, sagte der Hertha-Profi nach dem 1:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim im ZDF-Sportstudio.

In der 58. Minute hatten TV-Kameras eingefangen, wie der in der Halbzeit ausgewechselte Hertha-Stürmer Florian Niederlechner (32) auf der Ersatzbank auf sein Handy-Display schaute. „Er war am Telefon, um zu schauen, wie die Tabelle steht. Da möchte ich bitte, dass der junge Mann in Ruhe gelassen wird. Denn wenn Du im Abstiegskampf bist, dann guckst du mal, wie die Tabelle ist“, sagte der 36-Jährige.

Niederlechner selbst erklärte in den sozialen Medien: „Liebe Hertha-Fans. Absolut unglückliche Szene. Aber ich habe nur mit meinen Mitspielern die Ergebnisse der anderen Konkurrenten gecheckt!!! Mehr nicht!! Ich will einfach nur den Klassenerhalt!“

Was er sah, konnte ihm nicht gefallen. Die Hertha ist durch die Niederlage beim bisherigen Tabellenletzten Hoffenheim auf den Relegationsplatz 16 abgerutscht, nur noch durch die Tordifferenz vom direkten Abstiegsrang entfernt.

Vor 25.027 Zuschauern in Sinsheim hatten Andrej Kramaric erst per Hand- (24. Minute) und dann per Foulelfmeter (37.) sowie Ihlas Bebou (51.) mit ihren Toren für den ersten Hoffenheimer Sieg 2023 gesorgt. Hoffenheims Munas Dabbur brachte später das Kunststück fertig, nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte zu sehen, nachdem er Dodi Lukebakio von hinten in die Wade getreten (71.) hatte.

Die Berliner konnten aus der Überzahl aber nicht mehr viel Ertrag ziehen: Nur Stevan Jovetic erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit wenigstens noch das Ehrentor zum 1:3 für die harmlose Hertha, die die zehnte Auswärtspleite in dieser Saison kassierte.

Wenige Tage nach der Präsentation des neuen Investors 777 Partner, der 100 Millionen Euro mitbringt, steht der Klassenverbleib weiter auf der Kippe. Passend zur brenzligen Lage bei beiden Klubs kamen die Einlauf-Kinder vor dem Anpfiff von der Jugendfeuerwehr Rhein-Neckar-Kreis und trugen rote Helme.