Supercup vor WM und Olympia : Der große Traum des deutschen Basketballs

Der Präsident schwärmt. „Fast jeder Wurf ein Treffer“, sagt Ingo Weiss. „Die Mannschaft ist unglaublich, wie intensiv es schon beim Training zugeht in diesem Team, egal ob nun NBA-Star oder einer der ganz Jungen. Diese Begeisterung und diese Motivation, das habe ich so noch nie erlebt.“ 13 Jahre ist Weiss Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Er hat viele Jahre der Nowitzki-Ära begleitet. Sie bescherte dem deutschen Basketball so viel Aufmerksamkeit wie seit dem EM-Sieg vor 26 Jahren nicht mehr; Rang drei bei der Weltmeisterschaft 2002, ein EM-Finale (2005), die Qualifikation für die Spiele in China. Olympia, was alle Jubeljahre mal geschieht: 1972, 1984, 1992, 2008. Aber die große Zündung blieb aus, der Traum vom Aufstieg des Basketballs in Deutschland auf Rang zwei hinter dem Fußball ist einer geblieben. „Jetzt“, sagt Weiss, „bietet sich uns eine neue Chance.“

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Am Wochenende spielt die Nationalmannschaft beim Supercup in Hamburg. Es ist ein Aufwärmprogramm für die Ende August beginnende Weltmeisterschaft in China. Vor den Eingängen der Halle in Wilhelmsburg liegt Nowitzki aus, eine Werbung für die Biographie eines der Großen dieses Sports. Der deutsche Basketball huldigt seiner Galionsfigur. Aber er hat längst ein neues Kapitel aufgeschlagen. „Ich will nicht sagen, dass wir Weltmeister werden“, sagt Weiss, „und am Ende kommt dann der Waldmeister raus. Aber so ein durchgehend talentiertes Team hatten wir noch nie. Daraus ergeben sich Erwartungen.“ Weiss tupft sich mit einem Taschentuch Schweiß von der Stirn in der aufgewärmten Halle. „Ja, der Druck ist da, wir nehmen ihn gerne an, das macht doch Spaß. Er ist die Folge von Qualität.“