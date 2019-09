Basketball-Star Schröder : Guckst du?!

Mein Tempo, meine Ballbehandlung, mein Wurf, meine Pässe: Dennis Schröder zeigt gern, was er hat – und auch, was er kann. Als Initiator des Spektakulären soll er den deutschen Basketball bei der WM in die Weltspitze hieven.

Meine Familie, meine Autos, meine Villa, mein Leben. Dennis Schröder hat ganz schön was aufgeblättert bis in die Gegenwart hinein. Brillanten blitzen an den Ohren, silberglänzende Ketten hängen an seinem Hals. Einer seiner vorgezeigten Boliden verbirgt Hunderte PS unter der Haube und zeigt mit der goldfarbenen Oberfläche, wie weit es der Junge aus Braunschweig geschafft hat. In die exklusivste Szene des Basketballs.

15,5 Millionen Euro ist das Spiel von Schröder, 25, seinem Klub Oklahoma City Thunder in der amerikanischen Profiliga NBA zurzeit pro Saison wert. Er zeigt, was er hat. Gerne auch das eigene Modelabel: „Flex GanG“. Der Name passt zum klischeehaften Bild, an dem Schröder mit seiner Darstellungslust gemalt hat. Vom jungen, talentierten, kämpferischen Halbwaisen zum reichen Boss auf dem Court. „Flex GanG“ klingt nach einer Abspaltung vom Establishment, der Demonstration des eigenen Weges, auch nach Rebellion. Hier, ich, allein, nach einem harten Weg, selbstgemacht. Keiner kann mir was. Was wollt ihr? Guckst du?!

Schröder himself, wie er da steht, ob in der Halle nach dem Spiel oder im Interview von „Snipes“ bei einem bekannten Sportartikelhersteller: wie er wippt mit dem Oberkörper von rechts nach links, die Arme vor dem Bauch verschränkt, er, der Millionär, Deutschlands bester Spieler, die Führungsfigur, einer, der Respekt fordert, klar, und bekommt. Ob Schröder denn das Zeug zum Rapper habe? Einen bohrenden Blick ob so einer Selbstverständlichkeit, ein „Yeah, man“, könnte man nach diesem jahrelangen Vorspiel bis in die erste Reihe des Weltbasketballs als Antwort erwarten; eine Wortkaskade im Poetry-Slam-Stil aus der Tiefe seiner Lebenserfahrung. Schröder sagt: „Näää.“ Was so wirkt wie: Äh, nee, geht gar nicht. Er lässt den Lack platzen und in die Tiefe schauen. Auf einen Kerl, der an die von den Deutschen gerne als ihre Erfindung proklamierte Grundvoraussetzung für Erfolg glaubt: „Bisschen Glück, aber eigentlich harte Arbeit“, sagt er nach einem Spiel während des Supercups vor zwei Wochen in Hamburg, „okay, ohne Talent geht’s nicht, aber dazu brauchst du harte Arbeit, jeden Tag. Harte Arbeit.“

Am vergangenen Sonntag verloren die Deutschen zwar ihr Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft in China gegen den Medaillenkandidaten Frankreich 74:78. Aber trotzdem ließ sich erkennen, dass diese Mannschaft, soweit Vergleiche möglich sind, so tief besetzt ist wie nie zuvor. Sie sind nach Enttäuschungen in der jüngeren Vergangenheit hungrig und mit im Durchschnitt rund 25 Jahren reif, ihr Potential über drei, vier Jahre auszuspielen: Zählt die Auswahl in zwei Wochen zum Ende des Turniers zu den besten zwei europäischen Teams, dann folgt automatisch 2020 ein Auftritt auf der Bühne der Olympischen Spiele, der 2021 die Europameisterschaft in Deutschland folgt.

Alle Experten von Rang und Namen in Deutschland warnen zwar, weil die Qualität dieser WM unter anderem mit den Favoriten aus den Vereinigten Staaten, Serbien oder Griechenland hoch sein werde. Aber Schröder könnte mit Hilfe seiner Teamkollegen eine gut zehnjährige Vorbereitung des deutschen Basketballs auf den Sprung in die Elite umsetzen, eine Ära einleiten. Und zwar mit Leichtigkeit. Nein, das geht nicht aus dem Handgelenk. Obwohl es so aussieht. Schröders Pässe über Freund und Feind hinweg auf den Zentimeter in die Hände seines kongenialen Kumpels aus Braunschweig, Daniel Theis.