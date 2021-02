Zverev gegen Djokovic : Was sagt der Bauch?

Die Bauchmuskeln von Tennisspielern haben es nicht leicht; bei Vorhand und Rückhand werden sie in der Rotation strapaziert, und beim Aufschlag müssen sie mit der Überdehnung bei der Ausholbewegung ebenso klarkommen wie mit der Verkürzung beim Treffen des Balles. Lang – kurz, sozusagen, kurz – lang. Sie sind also Kummer gewohnt, aber so viel muskulären Protest wie dieser Tage bei den Australian Open gab es wohl noch nie. Zu Beginn der zweiten Woche kamen zwei neue Fälle dazu; der Italiener Matteo Berrettini trat auf Anraten der Ärzte zum Achtelfinale nicht an, und Casper Ruud aus Norwegen gab während seines Spiels auf.

F+ FAZ.NET komplett Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. JETZT F+ KOSTENLOS SICHERN

Weitere Bauch-Patienten sind dagegen immer noch im Spiel, allen voran Novak Djokovic und Alexander Zverev. Auch Zverev hatte vom ersten Spiel an Schmerzmittel genommen und trug ein Kompressionspflaster unter dem Hemd, Djokovic zog sich die Verletzung zu Beginn des dritten Satzes in Runde drei gegen Taylor Fritz (Vereinigte Staaten) zu, und seither wird heftig diskutiert. Wieder mal. Die ersten beiden Sätze gegen den Amerikaner hatte er gewonnen, in den nächsten beiden hatte es so ausgesehen, als könnte er kaum noch eine Vorhand durchziehen, im fünften riss er das Ding herum.

Danach ließ er einen mächtigen Schrei in den dunklen Himmel über Melbourne los und erklärte, als er wieder Luft bekam, das sei einer der größten Siege seiner Karriere gewesen. Nun muss man dazu sagen, dass Djokovic öfter in Spielen den Eindruck macht, er wäre am Ende, und dass er dann nach einer Behandlungsauszeit so aussieht, als wäre er einer Heilquelle entstiegen. Aber warum sollte jemand, der ein Spiel im Griff hat und mit 2:0 Sätzen führt, eine Behandlungsunterbrechung brauchen, um den Gegner aus dem Konzept zu bringen?

„Möchte nicht darüber sprechen“

Zwei Tage später gewann er in vier Sätzen gegen den wie immer mächtig aufschlagenden Kanadier Milos Raonic – es war der 300. Sieg des Serben bei einem Grand-Slam-Turnier, mehr hat nur Roger Federer. Und natürlich ging es danach weiter um die Verletzung. Nach dem Sieg über Fritz hatte er selbst vermutet, es handele sich um einen Muskelfaserriss, aber bei der Nachfrage zur offiziellen Diagnose wich er nach dem Achtelfinale aus.

„Ich kann verstehen, dass ihr alle Details wissen wollt“, sagte er, „aber ich möchte nicht darüber sprechen. Ja, ich hatte ein MRI (Kernspintomographie), und ich weiß, was es ist.“ Und ja, natürlich gebe es immer die Gefahr, die Sache schlimmer zu machen mit einem weiteren Spiel und damit eine längere Pause zu riskieren. Aber es könne auch besser werden. „Du weißt nie, was mit dir passiert, wenn du auf dem Platz stehst. Du lässt dich mitreißen; wenn du auf diesem Niveau spielst, willst du alles geben.“