Australian Open : Raducanu schillert bis zur Schmerzgrenze

Es gab diesen Moment Mitte des dritten Satzes, als Emma Raducanu mitten auf dem Platz stand und verträumt lächelnd einer Möwe nachschaute, die in der Arena Runden drehte. Doch dann flog dieser unbeschwerte Moment mit der Möwe davon, und eine erdenschwere Viertelstunde später verlor die junge Britin das Spiel in der zweiten Runde der Australian Open. Alles in allem kam das nicht überraschend, denn sie ist schon eine ganze Weile lang weit von jener Form entfernt, in der sie vor vier Monaten in New York auf geradezu magische Art den Titel bei den US Open gewann. Damals, als sie aus der Qualifikation kommend in zehn Spielen bis zum Titel keinen einzigen Satz verlor und die Welt des Tennis staunend zusah.

Was seither auf den Tennisplätzen passierte, ist schnell zusammengefasst: Bis zum Ende des Jahres trat Emma Raducanu bei drei Turnieren an und gewann insgesamt zwei Spiele. Ein geplanter Auftritt im Dezember musste gestrichen werden, weil sie sich mit Corona infiziert hatte, und beim ersten Turnier in diesem Jahr verlor sie in Sydney in weniger als einer Stunde 0:6, 1:6. Doch es sah nicht so aus, als berge diese Niederlage irgendwelche dramatischen Züge; gleich nach dem Spiel stand sie mit ihrem deutschen Coach Torben Beltz wieder auf dem Platz, um noch ein bisschen zu arbeiten. Und rückblickend betrachtet, sagte sie dieser Tage, in Sydney habe es keinen Bruch gegeben, sie könne das alles einordnen und habe keine Sorgen. „Ich denke, das kann ich abschütteln.“

Außerhalb der Tennisplätze hatte sie in den vier Monaten nach dem Ende der US Open mehr erlebt. Quasi über Nacht landete sie in der schillernden Welt der Prominenz. Trat in einem atemberaubenden Kleid in New York bei der berühmten Met Gala auf, war in London viel beachteter Gast bei der Premiere des neuen James-Bond-Films, unterschrieb Werbeverträge mit Weltfirmen wie Christian Dior und Tiffany, und überall rissen sich die Leute um sie. Um eine junge Frau von 19 Jahren, die ein paar Monate zuvor im Süden Londons noch zur Schule gegangen war und zwar als Talent galt, aber mehr nicht. Und natürlich fanden sich auch ganz schnell scharfzüngige Kritiker, die meinten, sie solle sich vielleicht besser erst mal aufs Tennis konzentrieren und weiterarbeiten, anstatt in großer Robe von einer Gala zur nächsten zu stolzieren.

Empfindlichere Haut als sonst

Wer weiß, wie der Beginn des neuen Jahres in Australien ohne die erzwungene Corona-Pause im Dezember gelaufen wäre. Als sie nach der Pause wieder mit dem Training begann, hatte sie das Gefühl, die Haut ihrer Hände sei weicher, empfindlicher als sonst, und das Ergebnis waren diverse Blasen an der Schlaghand. In der ersten Runde der Australian Open beim Sieg in drei Sätzen gegen die Amerikanerin Sloane Stephens spielte sie schon unter Schmerzen, und danach wurde es so schlimm mit den Blasen, dass ihr geraten wurde, auf einen weiteren Versuch zu verzichten. Aber sie wollte es versuchen und trat am Donnerstag gegen Danka Kovinic aus Montenegro an, Nummer 98 der Welt, auch um nicht das Gefühl zu haben, vor einer Aufgabe weggelaufen zu sein.

Weil sie den Schläger nicht richtig halten konnte, schlug sie ihre Vorhand so oft als Slice wie vorher in allen Spielen ihres Lebens zusammen nicht, und sie staunte, wie gut das funktionierte. „Ich habe gemerkt, dass ich nicht viel machen kann“, sagte sie hinterher, „aber ich bin stolz, dass ich durchgehalten habe. Wie kann so etwas Kleines wie eine Blase so schmerzhaft sein?“

Emma Raducanu wehrte sich gegen die Niederlage gegen eine Gegnerin, die vor einem Jahr – und damit neun Monate vor den Tagen des Wunders bei den US Open – in diesem Spiel noch als Favoritin gegolten hätte. Nach der Niederlage wirkte sie ziemlich gefasst und meinte, es gebe ja dennoch positive Erkenntnisse. Unter anderem diese: „Ich weiß, dass ich kämpfen kann, auch wenn ich nur einen Schlag habe.“

Nach dem Rückflug wird es weitergehen mit der Arbeit, genauso wie bei Leyla Fernandez, der zwei Monate älteren Kanadierin, mit der sie dem US-Open-Finale so viel wunderbare jugendliche Frische eingehaucht hatte. 2022 werde vor allem ein Jahr des Lernens sein, sagt Emma Raducanu, es gebe so viele Situationen, die immer noch neu für sie seien und in denen sie Erfahrungen sammeln müsse. Man liegt sicher nicht ganz falsch mit der Vermutung, dass dieses Jahr nicht leicht für sie werden wird, dass Kritiker weiter auf sie deuten und behaupten werden, so könne das alles nicht gehen. Sie wird versuchen, ihren Weg zu finden. Auch wenn dieser Weg vermutlich nie wieder von solcher Leichtigkeit umweht sein wird wie im Spätsommer 2021 in New York.