Tennis bei Australian Open : Thanasi Kokkinakis und sein „deformierter“ Körper

Es gibt diese Tennisspiele, die sich Stück für Stück entfalten wie ein klug inszenierter Thriller. Mit Actionsequenzen, überraschenden Wenden und einem Protagonisten, der heroisch gegen alle Widerstände kämpft. Das Duell in der zweiten Runde der Australian Open zwischen dem australischen Lokalmatador Thanasi Kokkinakis und dem griechischen Mitfavoriten Stefanos Tsitsipas war so ein Match. Nur dass es aus Sicht von Kokkinakis kein hollywoodreifes Happy End bereithielt. Nach mehr als viereinhalb nervenaufreibenden Stunden verlor er 7:6 (7:5), 4:6, 1:6, 7:6 (7:5), 4:6. Ein Sieger war er trotzdem.

Es ist noch gar nicht lange her, da galt Kokkinakis als eines der größten Versprechen für die Zukunft des Tennissports. Wie schon so viele vor ihm und wohl auch noch einige nach ihm. Die Gründe, warum es die meisten davon letztlich doch nicht ganz bis an die Spitze schaffen, sind vielfältig. Im Falle von Kokkinakis gibt es aber eine besonders bittere Note. Denn der Australier blickt schon im Alter von 24 Jahren auf eine Verletzungshistorie zurück, die die meisten Profisportler nicht einmal am Ende ihrer Karriere vorzuweisen haben.