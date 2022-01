Aktualisiert am

Turnier in Melbourne : Tennisprofi Struff bei Australian Open raus – Kohlschreiber weiter

Der 31 Jahre alte Tennisprofi aus Warstein verlor am Dienstag klar gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp. Philipp Kohlschreiber gewann dagegen fast zeitgleich gegen den Italiener Marco Cecchinato und zog in die zweite Runde ein.

Der 31 Jahre alte Tennisprofi Jan-Lennard Struff aus Warstein verlor am Dienstag klar gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp. Bild: dpa

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat sich bei den Australian Open in der ersten Runde verabschiedet. Der 31 Jahre alte Tennisprofi aus Warstein verlor am Dienstag gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp klar mit 4:6, 3:6, 2:6. Damit musste der Weltranglisten-52. die nächste Auftaktniederlage beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison hinnehmen. Seit 2018 hat Struff im Einzel kein Match mehr in Melbourne gewonnen.

Der Weltranglisten-57. van de Zandschulp hatte bei den US Open im vergangenen September auf sich aufmerksam gemacht. Als Qualifikant erreichte er in New York das Viertelfinale und war der einzige Spieler, der gegen den späteren russischen Turniersieger Daniil Medwedew einen Satz gewann.

Philipp Kohlschreiber gewann dagegen fast zeitgleich gegen den Italiener Marco Cecchinato 6:4, 7:5, 7:6 (7:0) und verbesserte mit seinem Zweitrunden-Einzug weiter die deutsche Herren-Bilanz. Der 38 Jahre alte Augsburger trifft nun am Donnerstag auf den an Position 15 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut oder Stefano Travaglia aus Italien.

Von den deutschen Herren hatten am Montag bereits Alexander Zverev, Dominik Koepfer, Yannick Hanfmann und Oscar Otte ihre Auftaktpartien für sich entschieden.