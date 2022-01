Was Roger Federer mit Eleganz macht, macht Rafael Nadal mit Willenskraft. Auch deshalb lieferten sich beide über Jahre ein faszinierendes Duell. Es prallten zwei so unterschiedliche Spielertypen aufeinander. Hier der Schweizer „Maestro“. Dort der spanische „Matador“. Ein Kämpfer. Ein Krieger. Einer, der nie aufgibt, der aus jeder noch so ausweglosen Lage einen gefährlichen Konter spielen kann.

Ein Schlag, der dabei besonders heraussticht, ist Nadals Vorhand in der Defensive. Gespielt mit einem enormen „Topspin“ und vor allem geprägt vom steilen Schwung des Schlägers über den Kopf. Wer ohne Übung so mit dem Racket herumfuchteln wollte, wie Nadal es tut, hätte wohl schnell Beulen oder Platzwunden am Schädel. Doch wie macht der „Sandplatzkönig“ das? Und warum?