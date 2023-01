Bitteres Aus in Australien : Nadals Schmerzen ohne Ende

Am Ende dieses für ihn so bitteren Arbeitstages hatte Rafael Nadal sogar Schwierigkeiten, das Podest bei der Pressekonferenz zu erklimmen. Jeder Schritt die wenigen Treppenstufen hinauf schmerzte ihn ersichtlich. Als er Platz genommen hatte, musste er – mal wieder – mehr über seinen Körper, als über sein Tennis sprechen. Der Titelverteidiger der Aus­tralian Open war am Dienstag beim 4:6, 4:6 und 5:7 in gut zweieinhalb Stunden nicht nur an einem stark aufspielenden Amerikaner Mackenzie McDonald gescheitert, sondern vor allem an seiner Hüfte.

Bei 18 Teilnahmen in Melbourne hatte er noch nie gegen einen niedriger platzierten Spieler verloren als den 65. der Weltrangliste aus den USA und sich nur bei der überraschenden Niederlage 2016 in Runde eins gegen Landsmann Fernando Verdasco früher aus Melbourne verabschieden müssen. Als Sensation kann die Niederlage am Mittwoch hingegen nicht bezeichnet werden. Dafür hatte der Körper des 36-jährigen Spaniers und damit seine Konkurrenzfähigkeit im Welttennis in den vergangenen Monaten zu sehr ge­litten.