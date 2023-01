Dunkle Stunden als Tennisprofi : „Schlaflose Nächte, Tränen, Fressattacken“

Aktualisiert am

Jahrelang war Caroline Garcia keine Tennisspielerin, die über Frankreich hinaus für große Schlagzeilen gut war. Sie spielte mal mehr, mal weniger erfolgreich, stand aber stets im Schatten der Stars. Selbst als der 29-Jährigen im vergangenen halben Jahr eine schier sensationelle Rückkehr in die Weltspitze ge­lang, blieb das internationale Echo eher verhalten. Über die Tennisszene hinaus war wenig davon zu hören und zu lesen, dass Garcia beim wichtigen Turnier von Cincinnati zur ersten Spielerin aufstieg, die es aus der so unliebsamen wie mühsamen Qualifikation heraus gewann.

Anschließend erreichte sie bei den US Open in New York das Halbfinale und gewann danach sogar überraschend das renommierte Abschlussturnier der besten acht Tennisdamen des Jahres. Das größte Aufsehen erregte Caroline Garcia erst dann, als die alte Saison vorüber war und die neue bevorstand: nach einem Interview mit der französischen Sportzeitung „L’Équipe“ kurz vor dem Jahreswechsel.