Australian Open : Die besondere Geschichte des Andy Murray

Manchmal kann er wirklich ein Spielverderber sein. Da gewinnt Andy Murray auf exakt demselben Tennisplatz, auf dem er vor drei Jahren zum vermeintlich letzten Hurra seiner Karriere angetreten war – zur letzten Ölung, wie die Melbourner Tageszeitung „The Age“ in Erinnerung an das emotionale Ereignis dieser Tage schrieb – und jeder denkt, er müsse angesichts dieser Konstellation halbwegs überwältigt sein. Aber was sagt der Typ nach diesem Sieg in fünf Sätzen, nach einem Marsch durch Täler und steinige Furchen?

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Er würde ja gern zugeben, es habe jede Menge Gefühle gegeben, aber das sei einfach nicht der Fall gewesen. „Nachdem ich in Australien gelandet war, habe ich ein paarmal auf diesem Platz trainiert, und es fühlte sich so an wie in jedem Training. Ich spiele gern hier, es ist immer eine tolle Atmosphäre, aber ich hab wirklich nicht viel daran gedacht, was vor was vor drei Jahren passiert ist. Vermutlich würdet ihr lieber was anderes von mir hören, aber das ist die Wahrheit.“