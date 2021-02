Australian Open : Hat Alexander Zverev das Zeug zum Champion?

Es gab einen Moment in diesem Achtelfinalmatch bei den Australian Open, da war das größte Problem für Alexander Zverev auf einmal nicht mehr der Gegner. Den Deutschen schienen vielmehr die Vögel zu irritieren, die auf den Tribünen der Margaret Court Arena vergnügt vor sich hin zwitscherten. Nach dem Ausschluss der Zuschauer aufgrund des abermaligen Lockdowns in Melbourne erobert sich die Natur die Anlage zurück. Für die Tennisprofis, die oft sensibel auf kleine Veränderungen reagieren, bedeutet das manch ungewohnte Situation.

So hörte den frenetischen Applaus, der nach Zverevs so klarem wie souveränem 6:4, 7:6 (7:5), 6:3-Erfolg gegen den Serben Dusan Lajovic vom Band kam, auch nur der TV-Zuschauer. Zverev selbst schritt dagegen in einer gespenstischen Stille zur Verabschiedung am Netz. Aus seinem Blick sprach grimmige Entschlossenheit. Der 23-Jährige, so schien er zu vermitteln, ist noch nicht fertig in Melbourne.