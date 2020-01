Australian Open : Federer gewinnt Drama nach sieben Matchbällen

Nach der Abwehr von sieben Matchbällen hat sich Roger Federer bei den Australian Open der Tennisprofis ins Halbfinale gezittert. Der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger aus der Schweiz rang am Dienstag in Melbourne den Amerikaner Tennys Sandgren, der auf Platz 100 der Weltrangliste steht, mit 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3 nieder. Im vierten Satz hatte der 38-Jährige Matchbälle gegen sich, im Tiebreak sogar drei in Serie. „Ich sollte schon Ski fahren sein in der Schweiz“, sagte Federer nach dem Match und versicherte: „Ich habe das nicht verdient. Aber manchmal muss man Glück haben.“

Nach 3:31 Stunden nutzte Federer seinen ersten Matchball. Zuvor hatte der mutige und unverdrossene Sandgren, der den matt wirkenden 38 Jahre alten Maestro zwischenzeitlich dominierte, im vierten Satz beim Stand von 5:4 sowie bei 6:3 im Tiebreak jeweils drei Matchbälle selbst vergeben. Einen Matchball wehrte Federer grandios ab. Die Vorentscheidung zugunsten des Australian-Open-Champions von 2010, 2017 und 2018 fiel im sechsten Spiel des fünften Satzes, als er Sandgren den Aufschlag abnahm.

Federer spielte nach einem souverän gewonnenen ersten Satz ohne Rhythmus und unerwartet fehlerhaft. Im dritten Satz kassierte er wegen eines Fluchs sogar eine Verwarnung, zuvor hatte die Nummer drei der Weltrangliste bei einem Breakball für sich eine Rückhand ins Netz geschlagen. Vor dem Match hatte Federer noch gescherzt: „Ich habe in meinem Leben schon viel Tennis gespielt, aber noch nie gegen Tennys.“ Nach dem ersten Satz verging ihm das Lachen. Dem dreimaligen Melbourne-Sieger unterliefen in den Sätzen zwei, drei und vier erstaunlich viele leichte Fehler, zugleich gelangen seinem mutig spielenden Gegner viele direkte Punkte.

Bislang größter Erfolg von Sandgren war der Einzug ins Viertelfinale der Australian Open 2018 gewesen. Damals sorgte der 28 Jahre alte Amerikaner allerdings zusätzlich für Aufsehen, weil auf seinem Twitter-Account Nachrichten mit rechtsextremem und homophobem Gedankengut entdeckt worden waren. Damals sagte er unter anderem, nur Christus „und ihm alleine lege ich Rechenschaft ab“.

Während der Partie musste sich Federer am Oberschenkel behandeln lassen, spielte aber weiter – und gewann das Drama. Auch in den zwei Runden zuvor hatte die Nummer drei der Tennis-Welt Probleme gehabt und war in der dritten Runde gegen den Australier John Millman nur zwei Punkte vom Aus entfernt gewesen. Sein Halbfinal-Gegner ist der Serbe Novak Djokovic oder der Kanadier Milos Raonic. Beide spielen in der Night Session an diesem Dienstag (ca. 9.30 Uhr MEZ bei Eurosport) gegeneinander.

Alexander Zverev bestreitet sein Viertelfinale am Mittwoch als drittes Match des Tages (nicht vor 14.30 Uhr Ortszeit/04.30 Uhr MEZ bei Eurosport). Das gaben die Organisatoren des Tennis-Grand-Slam-Turniers am Dienstag bekannt. Der Weltranglisten-Siebte trifft in der Runde der besten Acht auf den früheren Australian-Open-Sieger Stan Wawrinka aus der Schweiz. Bislang hat der 22-jährige Hamburger noch kein Halbfinale bei einem der vier wichtigsten Turniere erreicht. In der Nightsession am Mittwoch (19.30 Uhr Ortszeit/09.30 Uhr MEZ bei Eurosport) trifft der spanische Weltranglisten-Erste Rafael Nadal auf den Österreicher Dominic Thiem.

Jan-Lennard Struff ist im Doppel-Wettbewerb derweil im Viertelfinale ausgeschieden. Der Sauerländer verlor am Dienstag in Melbourne mit seinem finnischen Doppelpartner Henri Kontinen 4:6, 4:6 gegen Rajeev Ram und Joe Salisbury. Das amerikanisch-britische Duo war an Position elf gesetzt, Struff und Kontinen waren ungesetzt. Einen Schreckmoment gab es zu Beginn des zweiten Satzes, als Kontinen Salisbury aus kurzer Distanz mit dem Ball im Gesicht traf. Der Brite wurde behandelt, konnte das Match aber beenden. Im Einzel war Davis-Cup-Spieler Struff in der ersten Runde ausgeschieden. In vier Sätzen hatte der 29 Jahre alte Warsteiner gegen den serbischen Titelverteidiger Novak Djokovic verloren.

Als erste heimische Halbfinalistin bei den Australian Open seit 1984 nährt Ashleigh Barty unterdessen die Hoffnungen der australischen Tennis-Fans. Mit 7:6 (8:6), 6:2 bezwang die Weltranglisten-Erste Vorjahresfinalistin Petra Kvitova und revanchierte sich für das Viertelfinal-Aus gegen die zweimalige Wimbledon-Siegerin aus Tschechien in Melbourne vor einem Jahr. „Es ist unglaublich. Der erste Satz war entscheidend“, sagte Barty. Sie trennen nun noch zwei Siege von ihrem zweiten Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere. Den ersten hatte sie im vergangenen Jahr bei den French Open in Paris gewonnen.

Den nächsten Schritt kann die 23-Jährige im Halbfinale am Donnerstag gegen die Amerikanerin Sofia Kenin schaffen. Die bislang letzte Australierin in der Vorschlussrunde war Wendy Turnbull 1984, die vier Jahre zuvor das Endspiel erreicht hatte. Eine australische Grand-Slam-Siegerin in Melbourne hat es seit 1978 nicht gegeben, als die Siegerin Chris O'Neil hieß. Barty hatte nach den US Open 2014 eine Auszeit vom Tennis genommen, weil ihr die Strapazen zu viel waren und ihr der Sport keinen Spaß mehr machte. Sie spielte unter anderem Kricket, ehe sie 2016 ihr Comeback auf der WTA-Tour gab und inzwischen zur Nummer eins der Welt aufgestiegen ist. Ihre kommende Gegnerin Kenin steht nach dem 6:4, 6:4 gegen die Tunesierin Ons Jabeur erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale.