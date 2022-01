Ausgewiesene Renata Voráčová : „Ich habe nicht die Möglichkeiten wie Djokovic“

Von der Tschechin Renata Voráčová wurden in diesen turbulenten Tagen von Melbourne nur sehr wenige Fotos geschossen. Eines davon ist dafür gleich in mehrfacher Hinsicht sehr bezeichnend. Nicht einmal der Paparazzo, der es aufgenommen hat, war sich nämlich offenbar sicher, wen genau er da vor die Linse bekommen hatte. „Eine Frau, von der man annimmt, dass es sich um die Tennisspielerin Renata Voráčová handelt, sitzt am Fenster eines Quarantäne-Hotels in Melbourne“, steht dazu in den gängigen Fotodatenbanken der Presseagenturen.

Tatsächlich sieht man auf dem Bild eine Person, die Voráčová mindestens sehr ähnlich sieht. Sie sitzt am Fenster eines grauen Betongebäudes, davor ist Stacheldraht gespannt. Ihr Blick geht nach unten, direkt in die Kamera. Etwas verdutzt sieht sie aus, ungläubig womöglich ob des aufgeregten Treibens vor ihrem Fenster. Verständlich wäre das allemal. Schließlich muss sie sich in den Stunden zuvor gefühlt haben, als wäre sie im falschen Film – als Nebendarstellerin, denn die Hauptrolle spielte natürlich ein anderer.