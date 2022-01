Reaktionen auf Djokovic-Urteil : „Komm nie mehr zurück“

Pfefferspray gegen Sympathisanten des Serben, Kritik und Beistand von Tennisprofis: Der Fall Novak Djokovic geht in die nächste Runde. Es gibt dabei die ganze Bandbreite an Reaktionen.

Melbourner Nächte sind lang. Erst fangen sie ganz langsam an, aber dann – werden sie vor allem für Novak Djokovic und seine Getreuen sehr, sehr lang. Daran ist zwar zu normalen Zeiten nichts Ungewöhnliches, hat der serbische Tennisprofi doch schon oft in der Rod Laver Arena in der sogenannten Night Session Tennis gespielt.

Doch die Zeiten sind nicht normal und die Australian Open haben auch noch gar nicht begonnen, sodass der Weltranglistenerste zu später Stunde nicht Bälle übers Netz schlägt, sondern sich über die sozialen Netzwerke zu Wort meldet. „Ich bin froh und dankbar, dass der Richter den Entzug meines Visums zurückgenommen hat. Allem, was bisher passierte zum Trotz will ich hierbleiben und versuchen, bei den Australian Open zu spielen“, schrieb Djokovic auf Instagram und zeigte Fotos vom ersten Training mit Coach Goran Ivanisevic auf australischem Boden: „Ich kann jetzt nicht mehr sagen als allen zu danken, die zu mir gestanden und mich ermutigt haben, stark zu bleiben.“

Ist es vorstellbar, dass Djokovic im Melbourne Park eine Stunde lang Bälle schlägt? Erleichtert, sich wieder frei bewegen zu können? Kann schon sein. Kann aber auch sein, dass er seine Sachen packen, das Land verlassen muss und drei Jahre nicht mehr wiederkommen darf. Denn nachdem am Montag der Federal Circuit and Family Court of Australia in Gestalt des Richters Anthony Kelly zunächst entschieden hatte, die Verweigerung des Visums des Serben rückgängig zu machen, hatte Einwanderungs-Minister Alex Hawke danach das letzte Wort, und der verschob die Entscheidung auf den nächsten Tag.

Es geht drunter und drüber dieser Tage in Australien, und nicht nur da. Nicht lange, nachdem der erste, für Djokovic positive Urteilsspruch gefallen war, verkündete die Familie des Serben, der solle verhaftet werden, was aber von australischen Regierungsstellen umgehend dementiert wurde.

Laut Medienberichten hat der neunmalige Australian-Open-Sieger inzwischen die Räume verlassen, in denen er sich während der Verhandlung mit seinen Anwälten aufgehalten hatte. Zudem ordnete Richter Kelly an, dass Djokovic seine persönlichen Dinge und seinen Pass zurückbekommt. Der 34-Jährige darf sich vorerst frei bewegen, allerdings kann Einwanderungsminister Hawke noch von seinem persönlichen Recht Gebrauch machen, das Visum wieder aufzuheben.

Die Regierung hatte bereits vor der Verhandlung angekündigt, sie erwäge im Falle einer Aufhebung der Einreiseverweigerung weitere Schritte, um Djokovic weiter das Visum zu verweigern. Das bestätigte der Regierungsanwalt Christopher Tran auch zum Ende der Verhandlung. Auch gegen eine erneute Verweigerung des Visums könnte Djokovic wieder Rechtsmittel einlegen.

Tennis der Sieger oder Verlierer?

Die Fans des Weltranglistenersten, die tagelang vor dem Asyl-Hotel für ihren Mann demonstriert hatten, waren am Montag so oder so nicht mehr zu halten. Sie schwenkten Serbien-Flaggen. Als am Abend ein schwarzer Wagen mit dunklen Scheiben aus dem Bürohaus seiner Anwälte im Rialto Tower in der Collins Street fuhr, in dem sie ihn vermuteten, umringten sie den Wagen, skandierten „free Nole“ und rückten immer enger zusammen. Die Polizei setzte daraufhin Pfefferspray ein, und nach fünf Minuten verschwand der schwarze Wagen.

Reaktionen auf die Entscheidung des Gerichtes aus der großen Tennis-Kommune gaben in den sozialen Medien eine ganze Bandbreite wieder. Der Spanier Feliciano López schrieb: „Richter Kelly löst das ganze Durcheinander, dieses Desaster, diese Absurdität, die verschiedene Beteiligte angerichtet haben. Tennis siegt.“ Trainer Daniel Vallverdu, der die Coaches der männlichen Tennisprofis im ATP Council vertritt, antwortete prompt und schrieb: „Tennis verliert, Felix. Vom ersten Tag an.“

Nicht lang danach meinte Rafael Nadal in einem Telefon-Interview des spanischen Senders Onda Cero, es sei ein riesengroßer Zirkus um die Sache entstanden. „Aber unabhängig davon, ob ich mit seiner Geschichte einverstanden bin oder nicht, hat ein Gericht gesprochen. Und darauf kommt es an. Die Justiz muss in diesem Fall entscheiden, und ich bin immer ein Verfechter der Gerechtigkeit.“

An seiner grundsätzlichen Überzeugung, Djokovic könne sich und anderen viele Probleme ersparen, wenn der sich endlich impfen lasse, hält der Spanier nach wie vor fest. Die Menschen in Australien seien wegen der Pandemie durch schwere Zeiten gegangen, hatte er in der vergangenen Woche gesagt, und deshalb könne er den Unmut der Australier über die medizinische Ausnahmegenehmigung für Djokovic sehr gut verstehen.

Der Amerikaner John Isner, der sich schon in den vergangenen Tagen auf Djokovics Seite geschlagen hatte, fand, für den Serben gebe es jetzt nur noch eines zu tun: „Gewinn’ den Pokal noch mal und komm dann nie mehr zurück.“