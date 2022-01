Sieger der Australian Open : Nadal ist der hellste Stern am Himmel

Vor zwei Wochen, als die Australian Open ohne die Nummer eins des Männertennis begannen, den Titelverteidiger, gab es Leute, die meinten, hinter dem Namen des Siegers müsse am Ende ein Sternchen stehen. Nummer eins nicht dabei, Titel weniger wert. Das war am Anfang eine blödsinnige Idee, aber am Ende wird es nicht ohne Stern gehen – den größten, der dieser Tage am Himmel steht. Denn Rafael Nadal gewann mit seinem Sieg in fünf verrückten Sätzen gegen Daniil Medwedew (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5) nicht nur den zweiten Titel in Melbourne, sondern den 21. Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

Damit führt er nun im Vergleich mit Novak Djokovic und Roger Federer, die beide bei 20 stehen. Und das nach einer Zeit, in der er sich nicht sicher war, ob er jemals noch eine Chance haben würde, auf seinen strapazierten, lädierten Füßen dem kleinen gelben Ball nachzurennen. Am Ende wurde er ganz keck und versprach den Leuten, er werde alles versuchen, um im nächsten Jahr wieder in Melbourne zu spielen. Aber so ist das halt mit der Leidenschaft; wenn sie echt ist, hört sie niemals auf.

Es gab von Anfang an keine Frage, wen das Publikum als Sieger sehen wollte. Als Nadal an einem perfekten Sommerabend bei 28 Grad durch den Torbogen in die Arena stapfte, wurde er von Jubelstürmen begrüßt, Lautstärke acht von zehn; bei Medwedew reichte es bestenfalls für fünf, begleitet von diversen Buhrufen. Aber er ist ja schon gewohnt, der böse Bube zu sein. Manchmal kommt er einem vor wie der arme Cousin in einem russischen Drama, der den Hausherrn anpumpt und dann das Herz der Tochter bricht. Bei Gogol oder Gorki geht so was gewöhnlich nicht gut aus, aber Medwedew schreibt ja gern eigene Geschichten.

Wird es wieder so ein Krimi?

In diesem Fall startete er deutlich besser ins Spiel. Nadal schwitzte schon früh noch stärker als sonst, machte ungewöhnlich viele Fehler und hatte wenig Erfolg mit seinen Versuchen, mit Rück­hand-Slice Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Im zweiten Satz kam er besser zurecht, ging schnell 4:1 in Führung, doch er wirkte weiter in vielen Situationen nicht frisch. Er ließ Medwedew auf 5:5 herankommen und nutzte auch eine frühe Führung im Tiebreak nicht. Nach gut zwei Stunden Spielzeit verlor er auch den zweiten Satz, und es sah nicht gut für ihn aus.

Aber da er ja bekanntlich keiner ist, der sich von irgendwelchen Spielständen davon abbringen ließe, um jeden Punkt wie um den letzten seines Lebens zu kämpfen, bot dieser Spielstand eine gute Gelegenheit, in Ergebnislisten zu blättern und nachzusehen, wann er zuletzt ein Spiel nach einem Rückstand von 0:2 Sätzen noch gewonnen hatte. Verdammt lang her: Wimbledon 2007, Achtelfinale gegen einen anderen Russen, Michail Juschni. Im Finale der US Open 2019 gegen Medwedew hatte er die ersten beiden Sätze und den entscheidenden fünften gewonnen. Waren sie wieder zu so einem Krimi unterwegs?

Aber ja. Ab Mitte des dritten Satzes ließ Medwedews Präzision nach, obwohl er in der Defensive immer noch unglaubliche Arbeit leistete, und Nadal wirkte nun viel frischer als zu Beginn. Der Russe gönnte sich ein paar kleine Gespräche mit dem australischen Stuhl-Schiedsrichter John Blom, den er – diesmal allerdings ausgesprochen höflich – aufforderte, konsequenter gegen jene Zwischenrufer vorzugehen, die ihn zwischen erstem und zweitem Aufschlag störten.

Der vierte Satz war geprägt von einer Vielzahl ungenutzter Breakchancen auf beiden Seiten. Nadal verwertete nur zwei von zehn, der andere einen von fünf. Und Medwedew spielte weiter gegen viele, viele Gegner – den unbeschreiblichen, unbezähmbaren einen auf der anderen Seite und Tausende auf den Tribünen. Als Rafael Nadal auch diesen Satz gewann, waren vier Stunden und zwölf Minuten gespielt, und der Zeiger der Uhr machte sich bereit zum Sprung auf Mitternacht. Gute Güte. Wieder so ein Ding wie im historischen Finale 2012 zwischen Nadal und Novak Djokovic, mit fünf Stunden und 53 das längste Grand-Slam-Finale der Geschichte?

Nicht ganz. Als sie die Fünf-Stunden-Marke überschritten, führte Nadal mit einem Break, und es sah so aus, als biege er nach zahllosen Irrungen und Wirrungen in den Schluchten und Tälern dieser Partie auf die sonnenbeschienene Zielgerade ein. Mitten in der Nacht. Doch natürlich hatte dieses völlig verrückte Spiel noch mal einen kleinen Dreh im Angebot. Beim ersten Versuch, es mit eigenem Aufschlag zu beenden, fing sich Nadal noch mal ein Break ein, aber er schlug umgehend zurück, ging wieder in Führung, und im zweiten Anlauf war er nicht mehr zu bremsen.

Es war zwölf Minuten nach ein Uhr, als er den 21. Grand-Slam-Titel seiner Karriere gewann. Daniil Medwedew, der nie aufgegeben und bravourös gegen eine Wand von Gegnern angespielt hatte, ging mit kleinen Schritten zum Netz, um dem Sieger zu gratulieren. Die Arena glich einem Tollhaus, die Leute waren nur noch am Sieger interessiert.

Und Rod Laver, der große, alte Australier, zog sein mobiles Telefon aus der Tasche und schoss ein Foto von diesem Verrückten im klatschnassen violetten Hemd da unten auf dem Platz. In der Box des Triumphators fielen sich unterdessen sechs erwachsene Männer in die Arme, darunter dessen Vater und dessen Coach, Carlos Moya. Sie alle hatten miterlebt, wie schlecht es ihm im vergangenen Jahr an vielen Tagen gegangen war, und sie wussten am besten, dass dies das wunderbare Ende einer fast nicht mehr für möglich gehaltenen Reise war.