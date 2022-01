Titel bei Australian Open : Wie sich Nadal die Liebe der Fans erarbeitete

Wie es einem nach titanischer Anstrengung und einer kurzen, schlaflosen Nacht geht? Nun, Rafael Nadal stand beim Fototermin im Park des Government House, die Trophäe in der Hand. Er bemühte sich, auf alle Zurufe zu reagieren, in alle Richtungen und Kameras zu schauen, als irgendwann jemand bat, er möge sich bitte ins Gras setzen.

Daraufhin stellte er den Pokal ab, hielt sich am Rand desselben fest, und die extrem mühevolle Art, wie er sich dann niederließ, sagte alles über seinen Zustand. „Nicht toll“, beschrieb er das wenig später in Worten, was die Wahrheit vermutlich nur oberflächlich traf. Aber damit konnte er leben. Denn auch einen halben Tag nach seinem Sieg in der Rod Laver Arena badete er in Glücksgefühlen mit einem Titel, den er in seinen verrücktesten Träumen nicht erwartet hatte.