Aufregung bei Nadal-Sieg : „Ihr seid alle korrupt“

Auch geplagt von Magenproblemen hat sich Rafael Nadal vom Bezwinger des Tennis-Olympiasiegers Alexander Zverev nicht aufhalten lassen und ist dem Grand-Slam-Rekord einen Schritt nähergekommen. In einem Tennis-Match über fünf Sätze kämpfte sich der Spanier gegen Denis Shapovalov zum Sieg und erreichte zum siebten Mal das Halbfinale der Australian Open. Mit 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 entschied Nadal am Dienstag in Melbourne das Generationenduell.

Die Spannung, die dieses Match bekommen sollte, war lange nicht absehbar gewesen. Nach einer 2:0-Satzführung hatte der 35 Jahre alte Nadal jedoch körperliche Probleme und hatte es am Ende auch den Fehlern des Kanadiers Shapovalov (22) zu verdanken, dass er weiterkam. „Ich denke, ich hatte Glück, dass ich gut aufgeschlagen habe im fünften“, sagte Nadal im Siegerinterview auf dem Platz. Er habe angefangen, sich ein bisschen müde zu fühlen, erklärte er und berichtete von seinen Magenproblemen: „Ich hoffe und ich glaube wirklich, dass ich bereit sein werde für das Halbfinale.“

13 Jahre nach seinem bisher einzigen Melbourne-Triumph trennen Nadal nur noch zwei Siege von der nächsten Trophäe. Im Halbfinale tritt der Weltranglistenfünfte am Freitag gegen den italienischen Wimbledonfinalisten Matteo Berrettini oder Gael Monfils an. Sollte er tatsächlich am Sonntag triumphieren, würde er sich mit seinem 21. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier den alleinigen Rekord sichern. Dass der serbische Weltranglistenerste Novak Djokovic und sein Schweizer Rivale Roger Federer aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht anwesend sind, hat die Tür weit für ihn geöffnet.

Die Frage nach seiner körperlichen Verfassung war vor dem Turnierbeginn ein diskutiertes Thema. Dennoch war Nadal weitestgehend sicher durch die frühen Runden marschiert. Monatelang hatte der Spanier wegen einer Fußverletzung am Ende der vergangenen Saison pausieren müssen. Diesmal hatten die Probleme nichts damit zu tun.

Gegen den Wimbledon-Halbfinalisten machte es Nadal lange viel besser als Zverev. Aufgrund der Präsenz und Konstanz von Nadal sah dieses Duell mit dem 22 Jahre alten Shapovalov über zwei Sätze nach einem dieser Tage aus, an denen für den Herausforderer wenig auszurichten ist. Der kanadische Weltranglistenvierzehnte beschwerte sich, dass sich der Spanier zu viel Zeit zwischen den Ballwechseln ließe. „Ihr seid alle korrupt“, schimpfte er in Richtung des Schiedsrichters Carlos Bernardes zu Beginn des zweiten Satzes, als Nadal seiner Meinung nach nicht zeitig genug bereit für den Return war.

Für seine Aussage bat Shapovalov später um Entschuldigung. „Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt, als ich sagte, er sei korrupt“, sagte Shapovalov: „Es war definitiv emotional, aber ich stehe zu meiner Meinung. Ich denke, es ist unfair, mit wie viel Rafa davonkommt.“ Auch eine Toilettenpause Nadals vor dem entscheidenden fünften Satz kritisierte er. „Es ist einfach so frustrierend. Man hat das Gefühl, dass man nicht nur gegen seinen Gegner spielt, sondern auch gegen die Schiedsrichter“, sagte er.

Auf die Frage, ob Grand-Slam-Rekordsieger Nadal von Schiedsrichtern bevorzugt behandelt werde, antwortete Shapovalov: „Ja, natürlich. Zu 100 Prozent.“ Nadal sah dies völlig anders. „Ich hatte nie das Gefühl, dass ich auf dem Court bevorteilt wurde. Ich glaube, in diesem Fall liegt Denis falsch“, sagte der 35-Jährige: „Aber ich denke, er wird es ein wenig später verstehen, dass man ein bisschen mehr Zeit braucht, wenn man seine Klamotten wechselt.“