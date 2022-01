Falsche Angaben für Visum : Die Fehler und Ausflüchte des Novak Djokovic

Ein Termin mit Kindern in Belgrad, ein Treffen mit einem Journalisten trotz positivem PCR-Test: Novak Djokovic versucht, sein Verhalten zu erklären. Doch was der Tennisprofi sagt, klingt unglaubwürdig, zurechtgebogen, frisiert.

Vor sechs Jahren gewann Novak Djokovic in Melbourne mal ein Spiel, in dem er sich hundert so genannte unforced errors geleistet hatte. Das sind Fehler ohne Not oder unerzwungene Fehler, auf die der Gegner mit seinen Schlägen keinen entscheidenden Einfluss hat.

Dreistellige Werte sind eine Rarität, und man muss ein verdammt guter Spieler sein, wenn es trotzdem zum Sieg reichen soll. Ein paar Tage nach diesem Coup gewann Djokovic seinen sechsten Titel bei den Australian Open, inzwischen sind es neun, aber es wird unwahrscheinlicher, dass es für einen zehnten reichen kann. Nach einer Erklärung des Serben, in sozialen Netzwerken veröffentlicht, sieht es für ihn noch schlechter aus als zuvor. Die Erklärung klingt unglaubwürdig, frisiert, zurechtgebogen.