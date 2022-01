Aktualisiert am

Ärger vor Australian Open : Djokovic will Tennis-Comeback im Februar geben

Nach dem Ärger rund um die Australian Open und seine Ausweisung ist es ruhig geworden um Tennis-Star Novak Djokovic. Nun kündigt sich seine Rückkehr auf die Tour an. In Dubai soll es soweit sein.

Novak Djokovic pausiert derzeit nach dem Ärger in Australien. Bild: AFP

Nach seiner geräuschvollen Ausweisung aus Australien peilt Tennisstar Novak Djokovic sein Comeback im Februar beim ATP-Turnier in Dubai an. Der Weltranglistenerste aus Serbien steht auf der Meldeliste für das 500er-Turnier (21. bis 26. Februar), das er bereits fünfmal gewonnen hat. In Dubai ist eine Corona-Impfung für die Einreise nicht vorgeschrieben.

Djokovic hatte die derzeit laufenden Australian Open nach einer Niederlage vor einem Bundesgericht verpasst. Die Richter hatten den Einspruch des Weltranglistenersten gegen die Annullierung seines Visums zurückgewiesen. Der 20-malige Grand-Slam-Sieger war ungeimpft und mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung eingereist. Wie Djokovics Saisonplanung nach dem Turnier in Dubai aussieht, ist noch vollkommen offen. Für die Reise zu den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami ist eine Corona-Impfung Voraussetzung.

Rund ein halbes Jahr nach dem knapp verlorenen French-Open-Finale trennt derweil den griechischen Topspieler Stefanos Tsitsipas nur noch ein Sieg vom zweiten Grand-Slam-Endspiel. Bei den Australian Open zeigte der 23-Jährige dem italienischen Tennis-Talent Jannik Sinner dank einer Leistungssteigerung mit einem beeindruckenden Auftritt die Grenzen auf. Unter dem geschlossenen Dach der Rod-Laver-Arena gewann Tsitsipas das Viertelfinal-Duell am Mittwoch nach einer kurzen Regenunterbrechung 6:3, 6:4, 6:2 und zog zum dritten Mal ins Halbfinale von Melbourne ein.

„Ich bin sehr glücklich, wie ich aufgeschlagen habe und meine Taktik angewandt habe. Auch wenn ich im Halbfinale bin, das ist erst der Anfang. Let's do it“, sagte Tsitsipas im Siegerinterview. Am Freitag geht es für den Griechen darum, gegen den russischen US-Open-Gewinner Daniil Medwedew oder den Kanadier Felix Auger-Aliassime erstmals das Endspiel des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison zu erreichen. Das andere Halbfinale bestreiten der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal und der italienische Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini.

Im Halbfinale der Damen am Donnerstag richtet sich der Fokus auf die australische Hoffnungsträgerin und Weltranglistenerste Ashleigh Barty, die auf die frühere US-Open-Finalistin Madison Keys aus den US trifft. Zudem stehen sich die polnische Top-Ten-Spielerin Iga Swiatek und Keys' Landsfrau Danielle Collins gegenüber.

Die French-Open-Gewinnerin von 2020, Swiatek, beendete am Mittwoch mit dem hart umkämpften 4:6, 7:6 (7:2), 6:3 die überraschende Erfolgsserie der Estin Kaia Kanepi. Collins kam dank eines 7:5, 6:1 gegen die Französin Alizé Cornet weiter. Vor drei Jahren war Collins in Melbourne mit dem Halbfinaleinzug der Durchbruch gelungen. Diesmal bedeutet der 28-Jährigen die Vorschlussrunde nach großen gesundheitlichen Problemen im vergangenen Jahr besonders viel.

Kompromisslos trat Tsitsipas gegen den Youngster Sinner auf und hatte gegen den Weltranglisten-Zehnten stets die bessere Antwort parat. Zu Beginn des zweiten Satzes fing es zu regnen an, die beiden Rivalen flüchteten unter den Sonnenschutz ihrer Bank und versuchten, die Konzentration zu wahren. Während sich das Dach Stück für Stück zuschob, knieten fleißige Ballkinder und Helfer auf dem Hartplatz und wischten mit Handtüchern gegen die Tropfen an.

Tsitsipas hatte zuvor gerade das Break zum 2:1 geschafft und war damit wie im ersten Durchgang früh in Führung gegangen. Rund zehn Minuten dauerte es, bis die Spieler unter dem Applaus der Zuschauer wieder zu ihre Schlägern griffen und es nach einer dreiminütigen Warmspielzeit weiterging. Anders als zwei Tage zuvor im Achtelfinale über fünf Sätzen gegen den amerikanischen Herausforderer Taylor Fritz sparte Tsitsipas diesmal Kräfte. Auch im dritten Abschnitt ging der Favorit früh in Führung.

Im Juni 2021 hatte es im Endspiel der French Open lange danach ausgesehen, als ob Tsitsipas den Topstar Djokovic schocken könnte. Doch der serbische Weltranglisten-Erste verhinderte nach zwei verlorenen Sätzen noch den Coup. In Melbourne ermöglicht die Abwesenheit des Rekordchampions Djokovic diesmal seinen Konkurrenten einen größere Chance.