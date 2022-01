Vor Urteil in Einreise-Affäre : Überall Widersprüche im Fall Djokovic

Am Tag vor der voraussichtlichen Entscheidung über das Schicksal des derzeit besten Tennisspielers der Welt haben sich die Fronten weiter verhärtet. Zugleich förderte der Tag ein unverdächtiges Zeugnis über die Zustände in den australischen Abschiebezentren hervor. Denn außer Landes legte die tschechische Tennisspielerin Renata Voráčová, die über Stunden im selben Hotel weggeschlossen war, in dem Novak Djokovic seit Donnerstagmorgen sitzt, ein vernichtendes Zeugnis über die Zustände in Melbourne ab. Die Australier selber hingegen stöhnen unter einer Omikron-Welle, die weite Teile des Landes übermannt – erstmals wurden mehr als einhunderttausend Ansteckungsfälle gezählt.

Allein im Bundesstaat Victoria, dessen Hauptstadt Melbourne ist, wurden am Sonntag gut 44.000 Ansteckungen ausgemacht. Viele Australier betrachten die Fälle der ungeimpften Tennisspieler unterdessen mit gehöriger Distanz: Denn die Regierung von Ministerpräsident Scott Morrison erlaubte vielen von ihnen über fast zwei Jahre keine Rückkehr in ihr eigenes Land. Daran zerbrachen Liebesbeziehungen, Familien konnten nicht zu ihren Sterbenden ans Krankenbett eilen. So betrachtet erscheint vielen das Schicksal der Athleten unbedeutend.

„Regeln, die bisher galten, gelten nicht mehr“

Allerdings gab die australische Regierung am Sonntag abermals kein gutes Bild ab: Ihre Beamten beantragten, den für Montagmorgen um 10 Uhr Ortszeit (0 Uhr MEZ) angesetzten Prozess über das Löschen des Visums von Djokovic auf Mittwoch zu verlegen. Damit wäre der Serbe dann schon fast eine Woche eingesperrt. Inwieweit er dann noch in der Lage wäre, seinen avisierten zehnten Titel bei den am 17. Januar beginnenden Australian Open zu holen, ist fraglich. Richter Anthony Kelly lehnte den Antrag der Regierung aber ohnehin ab. Damit werden am Montag zunächst die Anwälte des 34-Jährigen ihre Argumente vorbringen können. Ab 15 Uhr sollen die Beamten ihre Sicht darlegen dürfen.

Das Team Djokovic hatte am Samstag eine 35-seitige Erklärung vorgelegt. Darin bringt der Weltranglistenerste den Sachverhalt aus seiner Sicht auf den Punkt: „Ich habe erklärt, dass ich mich im Dezember 2021 mit Corona infiziert und deshalb Anspruch auf eine medizinische Ausnahmegenehmigung gemäß den Vorschriften und Leitlinien der australischen Regierung habe.“ Der Bericht enthält außerdem einen minutiösen Ablaufplan der Ereignisse am Tullamarine Flughafen nach Djokovics Ankunft aus Dubai in der Nacht zum Donnerstag.

Stimmt er, haben die Grenzbeamten möglicherweise juristisch korrekt gehandelt, den Athleten ohne Zweifel aber allein durch Schlafentzug sehr hart ran genommen. So berichten die Anwälte des Serben, nach dem ersten Kontakt mit den Grenzern am Donnerstagmorgen zwölf Minuten nach Mitternacht habe er sich bis etwa 6 Uhr morgens immer wieder äußern müssen und sei nicht zum Schlafen gekommen. Kontakt mit Anwälten oder dem Verband Tennis Australia, der ihm die Ausnahmegenehmigung zur Einreise ohne Impfung erteilt hatte, seien ihm nicht ermöglicht worden. Der Einlassung der Anwälte nach setzten ihn die Beamten unter Druck, dem Entzug seines Visums noch vorher zuzustimmen.