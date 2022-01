Australien gegen Tennis-Star : Nur Verlierer in der Djokovic-Saga

Endlich. Nach sechs Tagen strich der australische Einwanderungsminister Alex Hawke dem Tennis-Weltranglistenersten Novak Djokovic am Freitag das Einreisevisum. Nur damit seine Anwälte weiter darum ringen, ihn doch auf den Centre-Court in Melbourne zu bringen. Australien ist ein Rechtsstaat. Aber für immer mehr Australier sind die Wendungen des Systems, die langen Wartezeiten und das Ringen von Richtern und Regierungspolitikern schwer zu verstehen.

Die Einreise des Serben, um seinen zehnten Titel „Down Under“ zu gewinnen, wurde zum Drama, das Australien, aber mindestens genauso dem Spitzensportler schadete. Das einzig Richtige wäre gewesen, den 34-Jährigen – und alle anderen Ungeimpften – gar nicht erst über die Grenze zu lassen. Angesichts der Schwere der Pandemie und der traditionellen Härte der Einreisepolitik Australiens haben die weitgehend undefinierten Grautöne der Bestimmungen allen geschadet.

Schwarz oder Weiß – das hätte Sportlern, Politikern und der Öffentlichkeit das notwendige Gefühl der Sicherheit gegeben. Djokovic als Weltsportler hätte sich überwinden und impfen lassen müssen. Oder aber auf das Turnier verzichten. Zumal ihm unbedingt daran gelegen war, in Melbourne zu spielen, um mit einem Sieg bei dann 21 Grand-Slam-Turniersiegen der König der Profispieler zu werden. Das ist verständlich. Unverständlich ist, dass er zwar durchaus bemüht war, den sich widersprechenden Forderungen der Australier auf der Oberfläche nachzukommen, gleichwohl aber immer mehr Ungereimtheiten zu Tage traten.

Sie ließen darauf schließen, dass seine Berater und „Agenten“ unfähig sind. Niemals hätten sie ihren Goldesel vor dem Abflug in Serbien und Spanien auftreten, niemals das Visumformular falsch ausfüllen und niemals den angeblich Infizierten ohne Maske herumlaufen lassen dürfen. Dass Familie und serbische Regierung dann beim ersten Entzug des Visums am liebsten gleich in Australien einmarschiert wären, hinterließ zudem den Eindruck, dass hier ein Sportmillionär jegliche Bodenhaftung verloren habe.

Beschädigt sind nun alle: Djokovic ist auch in weiten Teilen der Sportwelt unten durch. Australiens Regierungen auf Bundes- und Landesebene stehen da, als ließen sie sich von einem Spitzensportler und seinen Anwälten an die Wand spielen. Und Tennis Australia erscheint wie eine Gruppe von Amateuren, die in Krisenzeiten lieber kein Turnier veranstalten sollten. Es wird lange dauern, bis die Wunden verheilen. Zumindest das Bluten aus der offenen Wunde dürfte am Montag gestillt werden, wenn in Melbourne die ersten Bälle geschlagen werden. Es sei denn, Djokovic spielt doch noch auf.