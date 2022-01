Annullierung des Visums : Einspruch durch Djokovic – Kritik an Minister

Der Führende der Tennis-Weltrangliste muss Australien eine gute Woche nach seiner Ankunft wohl endgültig verlassen. Der an Nummer eins gesetzte Novak Djokovic wird seinen Titel bei den Australian Open in Melbourne daher eher nicht verteidigen können. Nach einer wachsenden Zahl von Ungereimtheiten über das Verhalten des Stars entschied der australischen Einwanderungsminister Alex Hawke am Freitagnachmittag Ortszeit, Djokovic werde sofort ausgewiesen. Ob es aber letztlich wirklich dazu kommt, bleibt fraglich. Denn die Djokovic-Seite will die Entscheidung nicht so einfach hinnehmen.

„Heute habe ich von meiner Befugnis Gebrauch gemacht und das Visum von Herrn Novak Djokovic aus Gründen der Gesundheit und der guten Ordnung aufgehoben, da dies im öffentlichen Interesse liegt“, erklärte Hawke nach einer Prüfung, die sich über sechs Tage erstreckte. Mit Blick auf die Regierung unter Ministerpräsident Scott Morrison und die Welle der Omikron-Infektionen in Australien schloss Hawke an: „Die Morrison-Regierung ist fest entschlossen, die Grenzen Australiens zu schützen, insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.“ Schon länger kursierten in Canberra Gerüchte, die Regierung bereite sich auf allen Ebenen, bis hin zu einem verstärkten Polizeiaufgebot in Melbourne, auf die Abschiebung des Tennis-Multimillionärs vor.

Schon am Mittwoch hatte die am Samstag ausgewiesene Spielerin Renata Voráčová Schadenersatzansprüche gegen Tennis Australia angemeldet. Das hochbezahlte Anwaltsteam von Djokovic will nun eine Unterlassungserklärung gegen den Ministerbescheid erwirken. Die müsste ein Gericht prüfen. Es wurde eine Frist bis Samstag, 17.00 Uhr Ortszeit (7.00 Uhr MEZ) gesetzt, um entsprechende Dokumente einzureichen. Doch es soll schon schneller gehen. Das kündigte sein Anwalt Nicholas Wood bei einer Anhörung vor Gericht in Melbourne an. Noch im Laufe des Abends wolle die Djokovic-Seite den Antrag einreichen, um keine Zeit zu verlieren. „Jede Minute, bevor das Turnier am Montag beginnt, ist kostbar“, sagte Wood bei der Anhörung vor Richter Anthony Kelly.

Djokovic trainiert in Melbourne

In Canberra hieß es in der Nacht, der Tennisstar müsste – anders als andere in seiner Lage – trotz des Ministerbescheids nicht wieder zurück in das Abschiebezentrum, wo Flüchtlinge teils seit Jahren auf Einlass warten. Er dürfe über Nacht an seinem Ort bleiben, und Beamte des Innenministers würden am Samstagmorgen (8.00 Uhr Ortszeit/Freitag, 22.00 Uhr MEZ) mit ihm sprechen. Eine gerichtliche Entscheidung in dem Fall soll am Sonntag fallen. Ministerpräsident Morrison sprach, kurz nachdem Minister Hawke seine Entscheidung verkündet hatte, schon von „weiterlaufenden legalen Auseinandersetzungen“, mit denen er rechne.

Die Anwälte beziehen sich wohl unter anderem auf die Frage der Gleichbehandlung: Inzwischen vier Mitglieder des Tenniszirkus, die das Land wieder verlassen haben, waren mit derselben Ausnahmegenehmigung Tage vor Djokovic unbehelligt ins Land gelassen worden – wieso ausgerechnet Djokovic dann aber nicht mehr? Die Mehrheit der Juristen räumt dem neuerlichen Vorstoß des Djokovic-Teams freilich keine Chance ein. Dennoch könnte er bedeuten, dass der Star, lenkt er nicht endlich von sich aus ein, während der am Montag beginnenden Melbourne Open im Lande bleibt. Dass er auf den Platz gelassen werde, nachdem Hawke es als „im öffentlichen Interesse“ bezeichnete, dass er ausfliegen müsse, hielten die meisten am Freitag aber für sehr unwahrscheinlich.

Djokovics Anwalt Wood sagte, die Entscheidung des Ministers sei „irrational“ und unverhältnismäßig. Gleichzeitig kritisierte er, dass Hawke mit seiner Entscheidung bis Freitag nach 18.00 Uhr Ortszeit gewartet habe und so Djokovic in eine schwierige Situation gebracht habe.