Djokovic kommt nicht zur Ruhe : Mission eines Missverstandenen

Aktualisiert am

Der Nächste, bitte: Novak Djokovic hat in Melbourne bisher jeden Gegner abgefertigt. Bild: EPA

Auf Beistand von ganz oben hätte sich Novak Djokovic an diesem Mittwochabend in Melbourne wirklich nicht verlassen müssen. Zu dominant trat der Serbe auf, zu eindeutig war das Ergebnis gewesen in den ersten beiden Sätzen gegen den überfordernd wirkenden Russen Andrej Rubljow. Als Djokovic sein Aufschlagspiel im dritten Durchgang zum 4:2 mit einem glücklichen Netzroller beendete, ging der gläubige orthodoxe Christ dennoch auf Nummer sicher.

Erst entschuldigte er sich, wie es die gute Tennisschule vorsieht, beim Gegenüber. Dann drehte er ab, bekreuzigte sich, blickte nach oben, verteilte einen Handkuss und streckte den Zeigefinger gen Himmel. Anfang der Woche hatte er einer serbischen Journalisten verraten, dass er während des Spiele Gebete und Dankbarkeit austausche, die manchmal gar in Konversationen mündeten.