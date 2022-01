Novak Djokovics Ausweisung : Schluss mit dem Ego

Ein schaler Geschmack bleibt. Und doch war die Entscheidung richtig, Novak Djokovic das australische Vi­sum zu entziehen. Hätten die Grenzer in Melbourne am Donnerstag vor einer Woche ordentlich gearbeitet, hätte der Serbe nie einreisen dürfen. Was die Weltöffentlichkeit danach über elf Tage unterhielt, war ein Drama, das sich alle gern erspart hätten.

Wer trägt die Schuld daran? Zu­nächst die australischen Politiker, Be­hörden und Institutionen, die ihre Einwanderungspolitik so schlecht ge­staltet haben, dass sie selbst nicht wussten, welche Regeln für wen wann gelten. Die Tennisprofis wurden Opfer der hoffnungslosen Überforderung durch die Pandemie, die alle Regierungen durchleiden. Wer die Australian Open nun gewinnt, kann Titelverteidiger Djokovic nicht ge­schlagen haben – denn der muss zuschauen.

Ein Opfer ist der Serbe deshalb ganz und gar nicht. Nichts stimmte bei seinem Versuch, seinen zehnten Titel in Australien zu gewinnen. Als Beobachter der Affäre ist man entsetzt, wie schlecht ein Sport-Multimillionär beraten sein kann: eine Familie, die mit ihren geifernden Kommentaren jeden gegen sich aufbringt, statt um Sympathie zu werben. Ein Sportler, der seinen „Agenten“ beschuldigt, das Visumformular, für das er haftet, falsch ausgefüllt zu haben.

Ein Weltstar, der sich selbst in die Bredouille bringt, weil er auch noch die dümmsten Bemerkungen über die sozialen Netzwerke hinausbläst. Der sich nicht darum schert, ob er andere ansteckt. Und dann die Chuzpe besitzt, einem Volk, um dessen Gastfreundschaft er bat, in dessen dunkler Stunde zuzurufen, dass halt Fehler passierten, wenn Krisenstimmung herrsche. Djokovic wird noch lange und auf vielen Plätzen dieser Erde unter seinem Auftritt in Melbourne leiden.

Dabei hätte dem 34-Jährigen ein Ausweg offengestanden. Spätestens, nachdem zu Wochenbeginn sein Fehlverhalten auf mehreren Ebenen öffentlich geworden war, hätte der Serbe seine Schläger einpacken sollen, bei den Australiern um Entschuldigung bitten müssen und seine Rückkehr im nächsten Jahr versprechen können. Ein solcher Abgang aus Melbourne in diesen Zeiten hätte dem Spitzensportler rund um die Er­de Anerkennung eingebracht, seinen Ruf auf lange Zeit poliert und wohl auch seine Einnahmen aus Werbeverträgen in neue Höhen getrieben.

Verantwortung, moralisches Verhalten, bringen heute bare Münze. Vielleicht hat ihn sein nationalistischer Clan, vielleicht haben ihn seine An­wälte, die über die beiden Verhandlungen bekannt wurden, in die falsche Richtung getrieben. Vielleicht war es auch die überzogene Einzelkämpfermoral, die den Athleten hinderte zu erkennen, dass er mit dem Rücken zur Wand stand.

So oder so hat der Tennisspieler Djokovic in Melbourne viel verloren, der Mensch Djokovic großen Schaden erlitten. Das ist besonders bitter, weil dem – noch – weltbesten Spieler viele Mo­nate früher ein viel einfacherer Ausweg offenstand: Er hätte sich impfen lassen sollen. So wie 93 Prozent der Australier dies taten.

Gewinner ist, und das ist in Zeiten der „Aluhüte“ wichtig, der Rechtsstaat. Gleich zweimal haben austra­lische Richter ihre Aufgabe hervorragend erfüllt. Sie sprachen Recht. Genau dafür werden sie in fordernden Zeiten gebraucht.