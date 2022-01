Probleme des Tennis-Stars : Das Feuer der Naomi Osaka brennt wieder

Es ist ja nie ganz leicht, in Menschen hineinzuschauen, die man nicht genau kennt, vor allem, wenn die selbst noch dabei sind, sich kennenzulernen. Aber man kann beobachten und vergleichen, Stimmungen deuten und auf den Klang von Stimmen hören, und all das ließ den Eindruck zu, Naomi Osaka sei im Reinen mit sich an diesem Tag. Obwohl sie kurz zuvor als Titelverteidigerin in der dritten Runde der Australian Open verloren hatte und deshalb in der nächsten Weltrangliste in gut einer Woche nicht mehr zu den besten 80 des Frauentennis gehört.

Das hört sich nach einem Absturz an, aber die Zahlen haben in diesem Fall nicht viel zu bedeuten. Als die Japanerin vor einem Jahr in Melbourne den vierten Titel ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier gewann, schien sie in gewisser Weise in eigenen Sphären unterwegs zu sein. Unantastbar, ziemlich weit oben. Doch dann wurden im Frühling Diskussionen laut, ob sie ihre überragende Position auch in den Sand bei den French Open schreiben würde, und sie zog sich zurück.