Australian Open : Naomi Osaka erreicht Halbfinale

Die frühere Turniersiegerin und aktuelle US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka hat als erste Spielerin das Halbfinale der Australian Open erreicht. Die 23 Jahre alte Japanerin setzte sich am Dienstag gegen die 35-jährige Hsieh Su-Wei aus Taiwan in nur 66 Minuten klar mit 6:2, 6:2 durch. Osaka hatte das Grand-Slam- Tennisturnier in Melbourne 2019 gewonnen und bei den US Open 2018 und 2020 den Titel geholt.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Osaka auf die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin Serena Williams aus den Vereinigte Staaten oder die an Nummer zwei gesetzte Rumänin Simona Halep. In den Viertelfinals am Mittwoch stehen sich die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien und die Tschechin Karolina Muchova sowie die Amerikanerinnen Jessica Pegula und Jennifer Brady gegenüber.