Djokovic gibt Fehler zu : „Es war menschliches Versagen“

Novak Djokovic am Mittwoch beim Training in Melbourne. Bild: AP

Neue Runde in der Djokovic-Saga: Erstmals seitdem er in der Nacht zu vergangenem Donnerstag von australischen Grenzern festgesetzt wurde, hat sich der Erste der Tennis-Weltrangliste nun zu eigenen Fehlern geäußert und um Entschuldigung gebeten. In einem bei Instagram geposteten Statement beruft sich Novak Djokovic in Bezug auf das Visum für die Einreise zur Verteidigung seines Titels bei den Australian Open auf einen angeblichen Fehler seines „Teams“: Es sei ein „Verwaltungsfehler“ gewesen, dass sein Agent beim Ausfüllen des Einreiseformulars das falsche Kästchen angekreuzt habe. Damit gab Djokovic an, 14 Tage vor Einreise nach Australien nicht im Ausland gewesen zu sein – was nicht stimmt, wie Bilder von Djokovic im Internet belegen. „Es war menschliches Versagen und sicher nicht geplant“, versucht dieser um Entschuldigung zu bitten.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



Das wird dem Serben indes nicht helfen: Denn jeder Einreisende muss bestätigen, dass er die Wahrheit auf den Formularen angibt. Auch werden die Seiten digital stets noch einmal „zum Überlesen“ eingeblendet, bevor man auf den Sendeknopf drückt. In diesem Fall hätte Australien jedes Recht, ihm das Visum zu entziehen. Ein Satz in Djokovics Posting dürfte die Australier derweil besonders ärgern: „Wir leben in fordernden Zeiten in einer globalen Pandemie und solche Fehler passieren manchmal“, schrieb der Athlet am Mittwoch. Ministerpräsident Scott Morrison hatte sich am Donnerstag vergangener Woche dagegen schon sehr früh festgelegt, indem er sagte, „Regeln sind Regeln“. Auch hunderten Australiern wurden in den vergangenen Pandemie-Monaten keine Fehler bei Angaben in Formularen vergeben.

„Das war ein Einschätzungsfehler“

Der Serbe räumte am Mittwoch zudem erstmals ein, dass er zwar mit dem Coronavirus infiziert gewesen sei – die Eingangsvoraussetzung, um ohne Impfungen nach Australien einreisen zu können –, aber gleichwohl zuvor ohne Maske in seinem Heimatland aufgetreten sei. Er sprach dennoch von „fortgesetzten Fehlinformationen“, die korrigiert werden müssten. Seiner Stellungnahme im Internet zufolge war er am 14. Dezember bei einem Basketballturnier in Belgrad. Nach Berichten über einige positiv-getestete Teilnehmer habe er sich am 16. Dezember zwei Tests unterzogen – einem Schnelltest mit negativem Ergebnis und einem „offiziellen und genehmigten PCR-Test“. Er habe keine Symptome gehabt, am nächsten Tag einen weiteren Schnelltest mit negativem Ergebnis gemacht, und daraufhin an einer Veranstaltung mit Kindern teilgenommen.

Erst danach habe Djokovic das positive Ergebnis des PCR-Tests vom Vortag erhalten. Dennoch ging er am Tag darauf, dem 18. Dezember, zu einem lange vereinbarten Interview und Fototermin mit der französischen Sportzeitschrift „L’Equipe„. Er habe dabei Abstand gehalten und eine Maske getragen, die er nur für das Fotografieren abgelegt habe. „Das war ein Einschätzungsfehler und es ist klar, dass ich diese Verpflichtung hätte verschieben müssen“, schreibt er nun.

Unterdessen sprechen das Magazin „Der Spiegel“ und die Gruppe Zerforschung in Deutschland von Ungereimtheiten mit Blick auf den von Djokovic gemeldeten PCR-Test. So sollen die QR-Codes der beiden Tests – positiv am 16. Dezember, wie auch Djokovic am Mittwoch erklärte und negativ am 22. Dezember – Fragen aufwerfen. Es könnte sein, dass der positive Test erst am 26. Dezember gemacht worden sei. Der 34 Jahre alte Tennisprofi äußerte sich dazu in Melbourne bislang nicht.

Djokovic war zuletzt unter wachsenden Druck geraten, weil immer mehr Widersprüche zwischen den Erklärungen seiner Anwälte auf der einen, Dokumenten und Fotos, die vor Wochen in die sozialen Medien gestellt wurden, auf der anderen Seite offensichtlich wurden. Die australische Regierung verschob am Mittwochnachmittag (Ortszeit) die für diesen Tag erwartete Entscheidung über das zweite und endgültige Entziehen des Einreisevisums. Sie hatte eine Fülle weiterer Dokumenten von Djokovics Anwälten erhalten.

Mehr zum Thema 1/

Ob die Regierung in Canberra es wagt, dem Tennis-Star aus dem einen oder anderen Grund sein Visum ein zweites Mal zu entziehen, bleibt offen, Djokovic trainiert in Melbourne unterdessen weiter. Eine Sprecherin von Einwanderungsminister Alex Hawke sagte am Mittwochnachmittag in Australien nur: „Die Anwälte von Herrn Djokovic haben vor kurzem weitere umfangreiche Unterlagen und unterstützende Dokumente eingereicht, die für die mögliche Annullierung des Visums von Herrn Djokovic relevant sein sollen.“ Dies werde natürlich den Zeitraum der Entscheidungsfindung verlängern.

Aus rechtlicher Sicht wäre es für Hawke ein einziger Federstrich, den Serben doch noch auszuweisen. Da dies eine reine und ausschließliche Ministerentscheidung ist, muss er sie lediglich damit begründen, dass Djokovic eine Gefahr für sich oder andere darstellte, wenn er sich ansteckte – er muss also nicht auf etwaige Betrugsversuche des Serben eingehen, sondern lediglich auf mögliche Folgen für ihn oder die australische Gesellschaft. Die ist zwar zu 93 Prozent geimpft, wird aber gerade von einer Omikron-Welle überspült. Täglich gibt es neue Rekord-Ansteckungszahlen und Krisenstäbe tagen mit Blick auf die Versorgung des Landes mit Nahrungsmitteln wegen des Ausfalls der infizierten Arbeiter.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Darüber hinaus baut sich nach den weiteren Ungereimtheiten und dem Fehler beim Ausfüllen des Visa-Formulars in der Bevölkerung immer mehr Sympathie für eine Abschiebung des Serben auf. Auch der Oppositionsführer Anthony Albanese hat sich festgelegt: „Es macht für mich keinen Sinn, dass ein Elite-Tennisspieler akzeptiert wird, während die Australier selber außerordentliche Opfer bringen.“ Seine Kollegin Kristina Keneally, Expertin für Innenpolitik, sekundierte: „Jetzt müssen sich die Australier wirklich fragen, ob sie der Regierung Morrison darin vertrauen können, die Einreiseregeln an der Grenze durchzusetzen.“