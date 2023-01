Rybakina bei Australian Open : Wo bleibt die Aufmerksamkeit?

„Es zählt nicht so sehr, auf welchem Court du das Turnier startest, sondern auf welchem Court du es beendest.“ Viel präziser hätte es Jelena Rybakina vor ein paar Tagen in der „New York Times“ wohl nicht sagen können.

Rybakina, 23 Jahre alt, hatte sich im vergangenen Jahr mit dem Wimbledontriumph den wichtigsten Titel des Jahres gesichert. Zu Beginn des Grand-Slam-Turniers in Melbourne aber war das Interesse an Rybakina nicht vorhanden. Die Veranstalter des australischen Tennisverbands um Turnierdirektor Craig Tiley setzten sie zum Auftakt in Runde eins auf Außenplatz 13 an, was zumindest ein paar Journalisten in den sozialen Medien als respektlos titulierten. Rybakina er­klärte, ihr sei es egal.

Rybakina zwischen sportpolitische Fronten

Dass der Rechtshänderin mit dem momentan besten Aufschlag der Damentour bis dato nicht die große Aufmerksamkeit zuteilwurde, liegt nicht nur an ihrer zurückhaltenden, manchmal stoischen Art. Rybakina startet seit einigen Jahren für Kasachstan; aber in dieser politisch wie sportpolitisch heiklen Welt könnte das Timing für die gebürtige Russin aus Moskau und ihre Erfolge schlechter kaum sein. Daran wird der famose Halbfinallauf bei den Australian Open – wenn überhaupt – wohl nur kurzfristig etwas ändern.

Rybakina wechselte vor fünf Jahren vom russischen zum kasachischen Verband, erhoffte sich dort inhaltlich, aber vor allem finanziell eine bessere Förderung. Im russischen Tennisverband war sie 2018 nur eine von vielen Talenten. Yaroslava Shvedova, die einst ebenfalls vom russischen zum kasachischen Verband wechselte und heute als Spielerentwicklerin in Kasachstan arbeitet sowie der finanziell gut betuchte kasachische Tennispräsident Bulat Utemuratow nutzten das aus und begleiten Rybakina bis heute.

Sportlich profitierte Rybakina jedoch nicht von ihrem ersten Grand-Slam-Titel und geriet zudem zwischen sportpolitische Fronten. Die mächtigen Organisatoren des Wimbledonturniers hatten als Folge des Angriffskriegs auf die Ukraine belarussische und russische Spieler, Trainer und Journalisten auch auf Druck der damaligen britischen Regierung um Boris Johnson vom Turnier ausgeschlossen. Die Spielerorganisatoren der Männer (ATP) und Frauen (WTA) reagierten drakonisch und verzichteten auf die Vergabe von Weltranglistenpunkte. Mit 2000 Zählern mehr würde Rybakina komfortabel in den Top zehn der Weltrangliste geführt werden, stattdessen steht eine 22 hinter ihrer Setzung.

„Es ist gar nicht so einfach mit den harten Schlägen, die ich habe, Fehler zu vermeiden. Ich versuche noch, meine Konstanz über das ganze Jahr zu finden“, sagte sie in Melbourne. Das gelingt ihr. Rybakina besiegte unter anderem Vorjahresfinalistin Danielle Collins und ließ der besten Returnspielerin der Welt, Iga Swiatek, wenig Chancen. Am Dienstag gewann sie gegen Jelena Ostapenko.

Rybakina ist eine höfliche und kluge, junge Frau. Auf die Frage der F.A.Z., wie groß die Unterstützung aus ihrem Ge­burtsland sei, ging sie auf die russische Komponente schlicht nicht ein: „Ich bekomme eine Menge Unterstützung auf der ganzen Welt, aber am meisten sicher aus Kasachstan.“ Erstmalig richtig wertgeschätzt gefühlt habe sie sich während der Olympischen Spiele 2021 in Tokio.

Mehr zum Thema 1/

Als es in der Pressekonferenz politischer zu werden drohte, kürzte Rybakina alsbald ab und erklärte: „Ich habe in Wimbledon alle Fragen beantwortet und nichts mehr hinzuzufügen.“ Ob ihr Er­folg in der Heimat zu Propagandazwecken genutzt werde, wurde sie in London gefragt: „Ich spiele schon lange für Kasachstan, habe dies bei Olympia getan, was immer ein Traum von mir war. Ich weiß nicht, was passieren wird. Es ist sicher immer eine News, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich kann auch nichts für meinen Geburtsort.“

Khamil Tarpischew, der langjährige russische Tennispräsident und Putin-Verbündeter, verbuchte Rybakinas Wimbledontitel damals als russischen Sieg. Rybakina selbst erklärte 2022, sie sei seit Kriegsbeginn nicht mehr in Moskau gewesen, wo ihre Eltern noch immer leben.

In Melbourne befragt exakt ein russischer Kollege für eine Onlineseite die russischsprechenden Spieler. Er sagte, dass das Interesse an Rybakina aus Russland gleich groß geblieben sei. Die Belarussin Wiktoryja Asaranka erspielte sich zehn Jahre nach ihrem zweiten Titel bei den Australian Open einen Platz in der Vorschlussrunde. Sie trifft nun auf Rybakina.