Djokovic und Kimmich : Woher kommt die Wut gegen ungeimpfte Sportstars?

Nun hat es der Sport amtlich: Seine Stars können eine Gefahr für das öffentliche Wohl sein. Und zwar dann, wenn seine Vorbilder sich nicht so verhalten, wie es die Regierung fordert und es eine Mehrheit der Bevölkerung verlangt. Der Anwalt der australischen Regierung erklärte Novak Djokovic am vergangenen Sonntag in letztinstanzlicher Verhandlung vor drei Bundesrichtern zu einem Risiko für die Gesundheit der Australier. Allein durch seine Anwesenheit werde der Bevölkerung dessen Anti-Impfhaltung vor Augen geführt. Eine für die Regierung unerträgliche Vorstellung.

Wenn nicht die Obrigkeit das Drehbuch zu diesem Drama geschrieben hätte, sondern Henrik Ibsen, müsste man über den Namen des neuen Titels, den Djokovic zu seiner erzwungenen Ausreise nach mehrtägiger Abschiebehaft aus Australien in seine serbische Heimat mitnimmt, nicht lange suchen: Ein Volksfeind. Ein Drama, das in der Sportgeschichte seinesgleichen sucht. Eines, das sich der Eindeutigkeit entzieht, bei dem die Grenzen verwischen. Zwischen Gut und Böse, zwischen Wahrheit und Lüge.

Es geht nur noch um den Impfstatus

In juristischer Diktion klingen die Widersprüche in dem Fall so: Bei der Verhandlung über Djokovics Einspruch, so machten die australischen Richter in ihrem Statement klar, hätten sie nur darüber entschieden, ob der abermalige Entzug des Visums durch den Einwanderungsminister rechtmäßig gewesen sei. Das ist er. Ihre Rolle, so fügten sie hinzu, sei es nicht, über die Klugheit der Exekutive zu befinden. Ihre Urteilsbegründung liefern sie nach.

Die Rechtsprofessorin Mary Crock von der Universität Sydney hat, auch im Namen von Fachkollegen, die mit Einwanderungsgesetzen befasst sind, den Umgang der australischen Behörden noch vor dem Urteil als „Skandal“ bezeichnet, der das Land noch jahrelang beschäftigen werde. Im abschließenden Verfahren, das sollte man sich nochmals klarmachen, ging es in der Argumentation der Regierung gar nicht mehr um Fehlverhalten oder Falschangaben von Djokovic vor oder während seiner Anfrage um eine Ausnahmegenehmigung. Es ging nur noch um seinen Status als ungeimpfte Person, und damit um seine Haltung, die sich damit verknüpft.

Sicher ist: Genau aus diesem Grund begleitet der Applaus der Mehrheit Djokovics Ausweisung. Und das nicht nur in Australien. Oft ist wegen der Widersprüchlichkeiten und Wendungen, die der Fall hervorgebracht hat, davon die Rede, dieser hinterlasse nur Verlierer. Doch es ist offensichtlich, dass mit Djokovic ein Individuum die unvergleichlich größere Last trägt, obwohl er nur darauf besteht, seine Rechte gegen einen Staat durchzusetzen, der seinerseits Stärke zeigen will. Und der sich im Einklang mit der Mehrheitsmeinung weiß.

Wenn es im Sport und im Leben zu einem Duell zwischen David und Goliath kommt, ist üblicherweise klar, wo die Sympathien liegen. Im Fall von Djokovic ist es genau andersherum. Doch nicht nur dort. Auch im Fall des ungeimpften Jo­shua Kimmich stand im vergangenen Herbst ein Einzelner am Ende ziemlich allein, obwohl der gegen keine Regel verstoßen hatte. Da stand nicht mal, anders als bei Djokovic, ein solcher Vorwurf im Raum.

Fragen drängen sich auf

Da drängen sich Fragen auf. Wie ist es möglich, dass ausgerechnet zwei ungeimpfte Topsportler einen beispiellosen Wirbel in dieser Pandemie entfachen und dabei eine solch starke Ablehnung und Ausgrenzung hervorrufen? Keine andere Person ohne politische Entscheidungsmacht dürfte in der Corona-Krise wegen einer privaten Entscheidung stärker in den weltweiten Fokus geraten sein als Djokovic; kein Unternehmer, kein Künstler, kein Nobelpreisträger, kein Hollywood-Star. Niemand, weder männlich noch weiblich. Aus deutscher Sicht gilt Ähnliches für Kimmich, nur eben ein paar Nummern kleiner, auf nationaler Ebene.